Правила безопасного поведения детей во время зимних каникул - советы полиции

Правоохранители дали следующие советы:

не оставляйте детей одних, следите за ними.

знайте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются.

если оставляете ребенка дома, расскажите ему правила безопасности и как обращаться за помощью.

перед прогулкой напомните ребенку правила дорожного движения.

наденьте на детей светоотражающие элементы, чтобы их было видно в темноте.

объясните, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице и как действовать при сигнале воздушной тревоги.

Ранее мы писали, когда начнутся и сколько продлятся зимние каникулы в Украине.