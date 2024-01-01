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Правила безопасного поведения детей во время зимних каникул - советы полиции

Киев, Понедельник 01 января 2024 02:39
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Правила безопасного поведения детей во время зимних каникул - советы полиции Фото: Правила безопасного поведения детей во время зимних каникул (freepik.com0
Автор: Владислав Прийменко

Полицейские рассказали родителям о безопасном поведении детей во время зимних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД .

Правоохранители дали следующие советы:

не оставляйте детей одних, следите за ними.
знайте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются.
если оставляете ребенка дома, расскажите ему правила безопасности и как обращаться за помощью.
перед прогулкой напомните ребенку правила дорожного движения.
наденьте на детей светоотражающие элементы, чтобы их было видно в темноте.
объясните, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице и как действовать при сигнале воздушной тревоги.

Ранее мы писали, когда начнутся и сколько продлятся зимние каникулы в Украине.

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