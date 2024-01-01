Правила безопасного поведения детей во время зимних каникул - советы полиции
Полицейские рассказали родителям о безопасном поведении детей во время зимних каникул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД .
Правоохранители дали следующие советы:
не оставляйте детей одних, следите за ними.
знайте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются.
если оставляете ребенка дома, расскажите ему правила безопасности и как обращаться за помощью.
перед прогулкой напомните ребенку правила дорожного движения.
наденьте на детей светоотражающие элементы, чтобы их было видно в темноте.
объясните, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице и как действовать при сигнале воздушной тревоги.
Ранее мы писали, когда начнутся и сколько продлятся зимние каникулы в Украине.
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