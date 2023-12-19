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Маша Ефросинина посетила Каменское в рамках программы первой леди

Вторник 19 декабря 2023 10:43
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Маша Ефросинина посетила Каменское в рамках программы первой леди Маша Ефросинина посетила Каменское в рамках программы первой леди (фото: пресс-служба города)
Автор: Илона Свиридова

Известная телеведущая Маша Ефросинина посетила Каменское в рамках программы Елены Зеленской "Ты как?" Совместно с мэром Андреем Белоусовым они посетили Центр физической и психологической реабилитации, где восстанавливаются военные.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра.

Телеведущая пообщалась с воинами и специалистами, ознакомилась с работой заведения и его оснащением.

Маша Ефросинина - посол всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Она высоко оценила работу Каменского Центра реабилитации, построенного при поддержке Днепропетровской ОВА, и выразила надежду, что такие учреждения будут открыты в каждом городе Украины.

Маша Ефросинина посетила Каменское в рамках программы первой ледиМаша Ефросинина посетила Каменское в рамках программы первой ледиМаша Ефросинина посетила Каменское в рамках программы первой леди

"Благодарим медиков, которые ежедневно заботятся о военных, помогают справиться с травмами и преодолеть тяжелое психоэмоциональное состояние. Поддерживаем защитников и защитниц, привлекаем все ресурсы и создаем условия для того, чтобы наши Герои могли как можно скорее восстановить свое здоровье и адаптироваться к мирной жизни", - отметил мэр города Андрей Белоусов.

Маша Ефросинина посетила Каменское в рамках программы первой леди

Раньше мы писали о том, как Зеленская очаровала сеть простотой своего нового образа.

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