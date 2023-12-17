Елена Зеленская очаровала сеть простотой своего нового образа (фото)

О том, какими нарядами первая леди очаровала на этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Зеленской.

Елена Зеленская удивила новым образом

Жена президента выбирает сдержанные образы и цвета для своих образов, ведь именно они помогают ей соответствовать статусу. Каждый ее образ - это скрытый месседж для всего мира. Иногда кажется, что Елена больше говорит своими аксессуарами, то есть подчеркивает каждую свою речь.

В последнее время Зеленская часто выбирает черный цвет для своих лугов, возможно, через зимний сезон и уместность этого цвета в современной моде, ведь это классика.

Крайний образ Елены не обошелся без черного цвета, поскольку женщина выбрала черные классические брюки и черную блузку. А вот сверху Зеленская выбрала пиджак в клетку, который сделал этот образ не таким траурным и добавил ему цветовой гаммы.

Дополнением к образу стали золотые и достаточно массивные серьги, а также Елена обула черные лоферы, которые Елена уже обувает неоднократно. Но это не удивительно, поскольку именно лоферы являются трендом двух последних лет. А жена президента следит за модой и сама может не только следовать трендам, но и задавать их.

Елена Зеленская удивила новым образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Что стало причиной последнего выхода Зеленской

Елена прибыла во Львовскую область ради того, чтобы обсудить вопросы школьной реформы питания, что очень важно для украинских школьников.

"Говорила об этом на рабочем совещании, посвященном реализации Стратегии реформы школьного питания во львовской области и тиражированию ее успешных кейсов в общинах", - пишет первая леди.

"Для меня же главное - чтобы реформа набирала обороты, чтобы не было раздумий: «Время ли?» Потому что это то же, что спросить: "Пора ли здоровье моих детей? "Думаю, ответ очевиден", - дополнила Зеленская.

Елена Зеленская удивила новым образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)