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MARUV жорстко розкритикували за нове відео: вульгарщина і несмак

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Четвер 10 червня 2021 14:22
MARUV жорстко розкритикували за нове відео: вульгарщина і несмак Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Автор: Styler

MARUV показала шанувальникам уривок свого нового відео за участю шоу-балету. У ролику популярна українська співачка і танцівниці одягнені в червоні вбрання і спокусливо рухаються.

Дане відео MARUV опублікувала в Instagram

На артистці був напівпрозорий наряд і туфлі на величезних підборах. Разом з танцівницями вона продемонструвала відверті рухи, які не всім припали до вподоби.

У коментарях у співачки запитали, коли вона представить щось, крім відвертих нарядів і однакових танцювальних рухів.

  • Коли ми побачимо щось інше крім стріпух?
  • Прикро що діти дивляться також!!!
  • Вульгарщина і несмак;
  • Одні і ті ж танцювальні зв'язки з кліпу в кліп;
  • Стає нудно;
  • Розпуста;
  • Одне і теж;
  • Як уже набридли ці рогатки постійні в кліпах. Одні і ті ж пози, костюми. Може щось новеньке? Нє?
  • Дивитися нудно!
  • Красиво звичайно, але одне і теж, оскому набили твої твнці і твоїх подружок.

Нагадаємо, MARUV виступила на концерті в Росії. Артистка поїхала в Санкт-Петербург, щоб виступити на Big Love Show.

Ми також писали про те, що напівгола MARUV влаштувала п'янку і танці на дитячому майданчику. З одягу на них були сценічні костюми в стилі БДСМ.

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