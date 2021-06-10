MARUV жестко раскритиковали за новое видео: вульгарщина и безвкусица
MARUV показала поклонникам отрывок своего нового видео с участием шоу-балета. В ролике популярная украинская певица и танцовщицы одеты в красные вызывающие наряды и соблазнительно двигаются.
Данное видео MARUV опубликовала в Instagram.
На артистке был полупрозрачный наряд и туфли на огромных каблуках. Вместе с танцовщицами она продемонстрировала откровенные движения, которые не всем пришлись по нраву.
В комментариях у певицы спросили, когда она представит что-то, кроме откровенных нарядов и одинаковых танцевальных движений.
- Когда мы увидим что-то другое кроме стрипух?
- Обидно что дети смотрят тоже!!!
- Вульгарщина и безвкусица;
- Одни и те же танцевальные связки из клипа в клип;
- Становится скучно;
- Разврат;
- Одно и тоже;
- Как уже надоели эти рогатки постоянные в клипах. Одни и те же позы, костюмы. Может что-то новенькое? Не?
- Смотреть тошно!
- Красиво конечно, но одно и тоже, оскомину набили твои раскорячивания и твоих подружек.
Напомним, MARUV выступила на концерте в России. Артистка поехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Big Love Show.
Мы также писали о том, что полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке. Из одежды на них были сценические костюмы в стиле БДСМ.