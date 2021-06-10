MARUV жестко раскритиковали за новое видео: вульгарщина и безвкусица

MARUV показала поклонникам отрывок своего нового видео с участием шоу-балета. В ролике популярная украинская певица и танцовщицы одеты в красные вызывающие наряды и соблазнительно двигаются.

На артистке был полупрозрачный наряд и туфли на огромных каблуках. Вместе с танцовщицами она продемонстрировала откровенные движения, которые не всем пришлись по нраву.

В комментариях у певицы спросили, когда она представит что-то, кроме откровенных нарядов и одинаковых танцевальных движений.