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Дика кішка: кислотна MARUV показала нові пікантні фото 18+

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.04.2019 - 12:39
Дика кішка: кислотна MARUV показала нові пікантні фото 18+
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка показала "обпалюючий" номер

MARUV (Анна Корсун) вже встигла повідом, що її відпочинок в Дубаї підійшов до кінця. Повна сил і енергії скандальна українська співачка готова давати концерти. І першим на карті буде... Санкт-Петербург. По сторіз на instagram-сторінці MARUV стає зрозуміло, що Корсун вже прибула в російський місто.

Зазначимо, що до цього Аня зі своїм гьорлз-бендом виступила в Москві. При цьому співачка опублікувала цілий фотосет з концерту. І фото однозначно – 18+

Так, в характерній для себе манері MARUV показувала досить відвертий номер, танцюючи в облягаючих і ультра коротких сукнях, а також на екстремально довгих каблуках. Особливо шанувальникам творчості Ані Корсун сподобалося кислотно-жовте плаття. До речі, відзначимо, що в новому сезоні весна-літо 2019 вітається повернення до стилю 80-х. Це джинси-варенки, шкіряні курточки з заклепками, начісування і звичайно ж, кислотні відтінки. Безумовно, щоб наслідувати стилю MARUV потрібно мати сміливість. Але тренд ясний!

Дика кішка: кислотна MARUV показала нові пікантні фото 18+

Кислотна MARUV

MARUV

Кислотна MARUV на виступі в Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Безумовно, співачку засипали коментарями: як захопленими, так і осудительными. Адже незважаючи на суспільне невдоволення, Корсун все одно вирушила в Росію з концертами:

  • Виступ шикарний, як і ти!
  • У Пітера все попереду, а в Москві вже все пройшло. Хочу ще!
  • Тигриця, дика кішка!
  • Ех, з такою творчістю точно б Євробачення підкорила. Шкода звичайно.
  • Як тобі страшно на таких підборищах?! Я б вже раз десять спіткнулася, підвернула ногу... А ти ще і танцюєш)
  • Дуже красиво і стильно, молодці, так тримати!
  • Завжди красива, завжди ефектна...
  • Реально нереальна!
 

Кислотна MARUV на виступі в Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що в цьому році участь України в Євробаченні 2019 завершилося скандалом. Адже MARUV після своєї перемоги відмовилася брати участь в конкурсі, який пройде в Тель-Авіві. Співачка обґрунтувала це рішення неприйнятними умовами з боку організаторів конкурсу з української сторони. Зокрема одна з умов вимагало, щоб MARUV відмовилася від своїх концертів в Росії, які вже були розписані наперед на момент її перемоги у Нацвідборі. Анна Корсун відмовилася виконувати всі ці вимоги.

Буквально минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якої і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+". В кадрі з'являються "криваві сцени.

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