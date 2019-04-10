Відпочинок в Дубаї вдався: MARUV захоплює фігурою в нижній білизні (фото)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Корсун відпочиває в Дубаї з чоловіком і подругою

MARUV (Анна Корсун) продовжує ніжитися під теплим сонцем Дубая, куди зовсім недавно полетіла на відпочинок разом зі своїм чоловіком – Олександр Корсун. Зазначимо, що скандальна українська виконавиця поки що не поспішає публікувати кадри з відпочинку на своїй instagram-сторінці, зате активно ділиться яскравими моментами в розділі сторіз. Саме тут і з'явилося пікантне фото Ані.

Так, MARUV у своєму стилі – дівчина не забуває "додавати вогню": фото в купальниках обов'язково. А нещодавно Корсун роздражнила чорно-білим знімком зі свого номера.

Співачка позує на тлі вікна в спокусливій позі. При цьому на MARUV тільки нижня білизна. Корсун продемонструвала також свою підтягнуту спортивну фігуру.

Спокуслива MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

На інших фото зображені емоційні моменти з відпочинку разом з чоловіком і подругою.

Анна Корсун з чоловіком Олександром м подругою Тетяною (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що скандальну популярність MARUV останнім часом принесло її участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, перемога в ньому і подальша відмова представляти Україну в Тель-Авіві. Виконавиця обґрунтувала це рішення надмірними умовами, які їй нібито висунув організатор конкурсу з боку України - Національна громадська телерадіокомпанія України.

При цьому після відмови MARUV, схоже, ні про що не шкодує. Співачка навіть наважилася виступити в ефірах російських радіокомпаній. Крім того, буквально минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якою і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+". В кадрі з'являються "криваві" сцени.

Також в день презентації свою пародію на пісню Siren Song і ситуацію навколо Євробачення 2019 в цілому випустив ведучий Володимир Остапчук. В цілому, пародія вийшло забавною.