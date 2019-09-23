Я так втомилася: MARUV після вильоту з Танців з зірками записала звернення

MARUV звернулася до фанів після виходу з Танців з зірками (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV відреагувала на результати 5 випуску Танців з зірками

MARUV залишила проект Танці з зірками 2019 після 5 ефіру - актистка разом з партнерем по танцполу JAY отримала від глядачів найменшу підтримку, а від суддів тільки 23 бали. Анна Корсун і Євген Дмитрієнко представили еротичний танець Стріп, який Влад Яма, Франциско Гомес і Катерина Кухар оцінили неоднозначно.

Епатажна співачка після оголошення вердикту зізналася, що навіть вдячна за такий результат і прощається з шоу без жалю, адже дуже втомилася від суміщення своєї гастрольної діяльності та підготовки до нових ефірів танцювального конкурсу - і відчуває себе як вичавлений лимон.

MARUV 23 вересня записала в мережі відеозвернення з приводу свого вильоту з Танців і розповіла, що нарешті у неї з'явилося більше часу, щоб сконцентруватися на творчості та своїх проектах.

MARUV звернулася до фанів після виходу з Танців з зірками (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Артистка в Instagram-сторіс душевно подякувала шанувальникам за підтримку на конкурсі та закликала фанів не засмучуватися, що її "пішли".

"...тому що я дуже рада, я так втомилася, цей місяць був дуже важким. У мене не було жодного вихідного, я майже не спала", - розповіла Корсун.

MARUV після вильоту з Танців з зірками сконцентрується на творчості (Фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV зазначила, що йде щасливою, і нарешті займеться справами з альбомом і зробить свою арт-виставку.

MARUV і JAY покинули Танці з зірками (Фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV і JAY на Танцях з зірками 2019 виконали Стріп (Відео: YouTube / Танці з зірками)