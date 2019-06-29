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MARUV вагітна? Співачка показала помітно кругленький животик

STYLERЖиття    29.06.2019 - 22:11
MARUV вагітна? Співачка показала помітно кругленький животик
MARUV показала кругленький животик (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники MARUV запідозрили артистку в вагітності

MARUV підігріла чутки про свою вагітність, опублікувавши фотографію з кругленьким животиком на своїй сторінці в Instagram. Варто зазначити, що нове фото українська співачка зробила в Єкатеринбурзі в Росії.

MARUV зараз перебуває на гастролях в РФ і зробила спільну фотографію з російською співачкою Ритою Дакотою та учасницею пітерської групи Little Big Сонею Таюрской.

MARUV вагітна? Співачка показала помітно кругленький животик

MARUV показала кругленький животик (фото: instagram.com/maruvofficial)

На фото MARUV стоїть в яскравій леопардовій сукні і на ній надітий чорний капелюх.

Користувачі мережі прокоментували її фотографію, і висловили свою підозру про вагітність артистки:

  • Ох і гарна ж Аня в леопарді!!!
  • Ти вагітна???
  • Красиві;
  • Така Ляля;
  • Красуня;
  • Напрошуються в підтанцьовку??
  • Шикарні;
  • Красотуличка;
  • Такий костюм прикольний, прям тигриця;
  • Ось це тріо!!!
  • Марув! Дякую!!! Виступ вогонь Творчих успіхів і вдячних глядачів!

MARUV вагітна? Співачка показала помітно кругленький животик

MARUV вагітна? Співачка показала помітно кругленький животик

MARUV вагітна? Співачка показала помітно кругленький животик

MARUV вагітна? Співачка показала помітно кругленький животик

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що MARUV виступить на розігріві у відомої американської співачки Крістіни Агілери в Москві. Концерт поп-діви пройде 23 липня. За словами організаторів концерту Агілери, альбом MARUV "BLACKWATER" в РФ став тричі платиновим.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV розповіла про жертви, які їй довелося зазнати заради своєї кар'єри.

Ми також писали про те, що MARUV оскандалилася через Крим перед концертом у Києві.

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