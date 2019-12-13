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Маруся Звіробій негайно звернулася до Зеленському: питання держбезпеки

STYLERПерсони    13.12.2019 - 21:20
Маруся Звіробій негайно звернулася до Зеленському: питання держбезпеки
Маруся Звіробій і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Ветеран АТО Маруся Звіробій заявила про те, що вона повинна терміново зустрітися з Володимиром Зеленським

Маруся Звіробій заявила про необхідність особистої зустрічі з Володимиром Зеленським з питання "національної безпеки". Про це вона написала у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 13 грудня.

"Я хочу зустрітися з Зеленським. Один на один! Можна з прослуховуванням та відеоспостереженням. Але тет-а-тет. Без сторонньої "гопоти"!", - написала вона.

За її словами, у президента "повинен бути хоч один шанс почути голос "войовничої меншини".

"Це питання національної безпеки! Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не говорив, що чогось не знав", - сказано в повідомленні.

Маруся Звіробій негайно звернулася до Зеленському: питання держбезпеки

Маруся Звіробій (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що раніше Марусю Звіробій, у якої 28 листопада ДБР та СБУ провело обшуки, вилучивши незареєстровану зброю, телефон і блокнот, заблокували в соціальних мережах. Волонтер записала нове відеозвернення, яке поширюють ті, хто її підтримують.

Також в ЗМІ з'являлися висловлювання з боку Марусі Звіробій про колишнього депутата Надію Савченко. Повідомлялося, що Волонтер і ветеран АТО Олена Самбул (справжнє ім'я Марусі Звеоробой) біля Державного бюро розслідувань, куди її викликали в якості свідка 2 грудня, різко висловилася про колишнього депутата Надію Савченко.

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