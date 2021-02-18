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У березні Землю накриє серія сильних магнітних бурь: прогноз експертів

Автор: Анна Кисельова

У березні Землю накриє кілька магнітних бур, перша з яких очікується в перших числах місяця і буде достатньо сильною впливати на самопочуття метеозалежних. Всього протягом місяця очікується поки три магнітні бурі. В які дні магнітна активність буде найсильнішою – читайте в нашій статті.

Про це йдеться в прогнозі Лабораторії Рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

У березні магнітні бурі відбудуться тричі. Перша з них буде найбільш сильною і дійде до позначки G1. Медики попереджають, що такі бурі характеризуються сильним впливом сонця на самопочуття людей. Крім того, напередодні, а також добу чи дві після люди будуть відчувати головні болі та загострення хронічних хвороб серця і судин. Ця магнітна буря очікується 1 і 2 березня.

Такі потужні спалахи на сонці очікуються 6, 12 і 13 березня. Вони будуть не такими сильними, як перші за місяць, але все ж таки вплинуть на самопочуття метеозалежних людей.

Магнітна буря високого рівня накриє Землю також найближчими днями. Геомагнітні коливання будуть тривати дві доби 20 і 21 лютого.

Які порушення можуть викликати сильна магнітна буря

  • Зниження концентрації уваги, працездатності;
  • Головні болі;
  • Сонливість або порушення сну;
  • Погіршення загального стану здоров'я;
  • Порушення в роботі серцево-судинної системи, перепади тиску;
  • Підвищена збудливість;
  • Сильна втома як фізична, так і емоційна;
  • Загострення хронічних захворювань, пов'язаних нирками, серцем, мозком;
  • Загострення депресивних станів і інших психічних і психологічних захворювань.

Як можна допомогти організму під час магнітних бур

В першу чергу лікарі рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня і нормально висипатися. Якщо напередодні магнітної бурі у вас буде вибір подивитися фільм допізна або раніше лягти спати, обирайте друге.

Уважно поставтеся до свого раціону – виключіть важку і жирну їжу, знизьте дозу кофеїну, а в алкоголі – обмежте дозу до одного невеликого келиха вина, якщо у вас немає можливості повністю від нього відмовитися. Пийте більше трав'яного чаю і звичайної води.

Також краще на час відкласти фізичну активність і мати під рукою таблетки тим, хто має хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

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