У березні Землю накриє серія сильних магнітних бурь: прогноз експертів

У березні магнітні бурі відбудуться тричі. Перша з них буде найбільш сильною і дійде до позначки G1. Медики попереджають, що такі бурі характеризуються сильним впливом сонця на самопочуття людей. Крім того, напередодні, а також добу чи дві після люди будуть відчувати головні болі та загострення хронічних хвороб серця і судин. Ця магнітна буря очікується 1 і 2 березня.

Такі потужні спалахи на сонці очікуються 6, 12 і 13 березня. Вони будуть не такими сильними, як перші за місяць, але все ж таки вплинуть на самопочуття метеозалежних людей.

Магнітна буря високого рівня накриє Землю також найближчими днями. Геомагнітні коливання будуть тривати дві доби 20 і 21 лютого.

Які порушення можуть викликати сильна магнітна буря

Зниження концентрації уваги, працездатності;

Головні болі;

Сонливість або порушення сну;

Погіршення загального стану здоров'я;

Порушення в роботі серцево-судинної системи, перепади тиску;

Підвищена збудливість;

Сильна втома як фізична, так і емоційна;

Загострення хронічних захворювань, пов'язаних нирками, серцем, мозком;

Загострення депресивних станів і інших психічних і психологічних захворювань.

Як можна допомогти організму під час магнітних бур

В першу чергу лікарі рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня і нормально висипатися. Якщо напередодні магнітної бурі у вас буде вибір подивитися фільм допізна або раніше лягти спати, обирайте друге.

Уважно поставтеся до свого раціону – виключіть важку і жирну їжу, знизьте дозу кофеїну, а в алкоголі – обмежте дозу до одного невеликого келиха вина, якщо у вас немає можливості повністю від нього відмовитися. Пийте більше трав'яного чаю і звичайної води.

Також краще на час відкласти фізичну активність і мати під рукою таблетки тим, хто має хронічні захворювання.