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В марте Землю накроет серия сильнейших магнитных бурь: прогноз экспертов

Автор: Анна Киселева

В марте Землю накроет несколько магнитных бурь, первая из которых ожидается в первых числах месяца и будет достаточно сильной влиять на самочувствие метеозависимых. Всего в течение месяца ожидается пока три магнитных бури. В какие дни магнитная активность будет самой сильной – читайте в нашей статье.

Об этом говорится в прогнозе Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В марте магнитные штормы произойдут трижды. Первый из них будет самым сильных и дойдет до отметки G1. Медики предупреждают, что такие бури характеризуются сильным влиянием солнца на самочувствие людей. Кроме того, накануне, а также сутки или две после люди будут чувствовать головные боли и обострение хронических болезней сердца и сосудов. Эта магнитная буря ожидается 1 и 2 марта.

Следующие мощные вспышки на солнце ожидаются 6, 12 и 13 марта. Они будут не такими сильными, как первые за месяц, но все же повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

Магнитная буря высокого уровня накроет Землю также в ближайшие дни. Геомагнитные колебания будут длиться двое суток 20 и 21 февраля.

Какие нарушения может вызвать сильная магнитная буря

  • Снижение концентрации внимания, работоспособности;
  • Головные боли;
  • Сонливость или нарушение сна;
  • Ухудшение общего состояние здоровья;
  • Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, перепады давления;
  • Повышенная возбудимость;
  • Сильная усталость как физическая, так и эмоциональная;
  • Обострение хронических заболеваний, связанных почками, сердцем, мозгом;
  • Обострение депрессивных состояний и других психических и психологических заболеваний.

Как можно помочь организму во время магнитных бурь

В первую очередь врачи рекомендуют соблюдать правильный распорядок дня и нормально высыпаться. Если накануне магнитной бури у вас будет выбор посмотреть фильм допоздна или пораньше лечь спать, то выбирайте второе.

Внимательно отнеситесь к своему рациону – исключите тяжелую и жирную пищу, снизьте дозу кофеина, а в алкоголе – ограничьте дозу до одного небольшого бокала вина, если у вас нет возможности полностью от него отказаться. Пейте больше травяного чая и обычной воды.

Также лучше на время отложить физическую активность и иметь под рукой таблетки тем, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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