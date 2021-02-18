В марте Землю накроет серия сильнейших магнитных бурь: прогноз экспертов

В марте Землю накроет несколько магнитных бурь, первая из которых ожидается в первых числах месяца и будет достаточно сильной влиять на самочувствие метеозависимых. Всего в течение месяца ожидается пока три магнитных бури. В какие дни магнитная активность будет самой сильной – читайте в нашей статье.
Об этом говорится в прогнозе Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
В марте магнитные штормы произойдут трижды. Первый из них будет самым сильных и дойдет до отметки G1. Медики предупреждают, что такие бури характеризуются сильным влиянием солнца на самочувствие людей. Кроме того, накануне, а также сутки или две после люди будут чувствовать головные боли и обострение хронических болезней сердца и сосудов. Эта магнитная буря ожидается 1 и 2 марта.
Следующие мощные вспышки на солнце ожидаются 6, 12 и 13 марта. Они будут не такими сильными, как первые за месяц, но все же повлияют на самочувствие метеозависимых людей.
Магнитная буря высокого уровня накроет Землю также в ближайшие дни. Геомагнитные колебания будут длиться двое суток 20 и 21 февраля.
В первую очередь врачи рекомендуют соблюдать правильный распорядок дня и нормально высыпаться. Если накануне магнитной бури у вас будет выбор посмотреть фильм допоздна или пораньше лечь спать, то выбирайте второе.
Внимательно отнеситесь к своему рациону – исключите тяжелую и жирную пищу, снизьте дозу кофеина, а в алкоголе – ограничьте дозу до одного небольшого бокала вина, если у вас нет возможности полностью от него отказаться. Пейте больше травяного чая и обычной воды.
Также лучше на время отложить физическую активность и иметь под рукой таблетки тем, кто имеет хронические заболевания.
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