На Марсе с голоду точно не умрем! Какие 20 растений можно выращивать на этой планете
Колонизация Марса уже не выглядит фантастикой, а вопрос питания на Красной планете выходит на первый план. Какие растения способны выжить в условиях низкой гравитации, холодных температур и бедной почвы? Мы собрали список из 20 культур, которые могут стать основой для марсианских ферм и помогут обеспечить пищей будущих колонистов.
Какие растения могут выжить и вырасти на Марсе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В условиях Марса фермерство - вызов не только для технологий, но и для самой природы. На планете царят суровые морозы, пылевые бури и недостаток влаги.
Однако ряд растений показали устойчивость к подобным стрессовым факторам даже в земных симуляциях марсианских условий. Вот список из 20 растений, которые могут стать ядром марсианского аграрного эксперимента.
Топ-20 растений, которые способны выжить на Марсе:
Картофель - классика NASA, богата калориями и легко адаптируется к гидропонике.
Редис - быстрый цикл созревания, неприхотливость к условиям выращивания.
Салат латук - устойчив к ограниченному освещению, полезен для здоровья.
Фасоль - источник белка, хорошо растет в замкнутых системах.
Шпинат - богат железом, не боится низких температур.
Капуста кейл - суперфуд с высокой урожайностью даже в искусственных условиях.
Земляника - обеспечивает витаминами и повышает психологический комфорт.
Чеснок - неприхотливый, обладает антибактериальными свойствами.
Батат - сладкий картофель, устойчивый к стрессовым условиям.
Лук зеленый - быстро растет и легко регенерируется.
Брокколи - антиоксидантная бомба с высокой устойчивостью.
Морковь - хорошо растет в искусственных почвах.
Томаты черри - компактные кусты с высокой урожайностью.
Базилик - ароматическая культура для вкуса и пользы.
Горчица листовая - быстрый рост и питательность.
Кинза - помогает бороться со стрессом у колонистов.
Кресс-салат - идеален для микрозелени.
Пшеница карликовая - основа для муки.
Грибы шиитаке - не нуждаются в почве, источник белка.
Амарант - древняя культура с богатым белковым составом.На Марсе условия экстремальные, но выращивать еду там можно (фото: pixabay.com)
Почему именно эти растения подходят для Марса
Эти культуры имеют несколько общих черт:
- Высокая устойчивость к стрессу (холод, низкая влажность, слабая освещенность).
- Высокая питательная ценность для поддержания здоровья экипажа.
- Возможность выращивания в гидропонных, аэропонных или биокупольных системах.
NASA и Европейское космическое агентство уже тестируют большинство этих растений в условиях, имитирующих марсианский реголит и атмосферу.
Результаты показывают, что автономное выращивание пищи может стать реальной частью марсианских миссий уже в ближайшие десятилетия.
Как этот опыт уже используют на Антарктической станции
Один из самых успешных проектов, имитирующий марсианское фермерство, работает на ледяной Антарктиде. Это теплица EDEN-ISS, созданная Немецким аэрокосмическим центром (DLR) для тестирования технологий будущих космических миссий.
В чем уникальность:
- Теплица функционирует в условиях экстремального холода, изоляции и полной автономии - похоже на марсианские условия.
- Используется аэропоника (корни растений висят в воздухе, а питательный раствор подается туманом), что позволяет экономить воду.
- За один сезон команда собрала более 270 кг зелени, овощей и трав, обеспечивая экипаж витаминами и микроэлементами.
EDEN-ISS работает как замкнутая биосфера: вода рециркулируется, а CO₂, выдыхаемый людьми, используется для стимуляции роста растений.
Почему это важно для Марса?
Условия Антарктиды - это "тестовая площадка" для будущих теплиц на Марсе.
Проект доказал: даже в условиях суровой изоляции можно получать пищу без импорта извне.
Исследователи отмечают не только пищевую, но и психологическую пользу: работа с зелеными культурами помогала бороться со стрессом и депрессией.
Если теплица выживает в Антарктиде - есть все шансы, что она будет работать и на Марсе.
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При написании материала использованы источники: NASA Plant Habitat Experiments, ESA MELiSSA Project Reports, Journal of Astrobiology & Space Science Reviews, International Journal of Food Science & Technology, NASA Mars Farming Reports (nasa.gov)