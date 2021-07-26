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У Києві їздитимуть новенькі електробуси: як вони виглядають

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Києва, Понеділок 26 липня 2021 14:48
У Києві їздитимуть новенькі електробуси: як вони виглядають Фото: Автобуси в Києві замінять електробусами (traffic.od.ua)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві протягом наступних двох років з'являться нові електробуси, які замінять старий дизельний склад поки що на двох маршрутах. Чиновники планують закупити від 17 до 20 таких машин в рамках так званого Кіотського протоколу.

Як виглядають електробуси і де вони курсуватимуть, читайте нижче в нашому матеріалі.

Де пасажирів возитимуть електробуси

Перші сучасні електробуси вийдуть на такі маршрути:

  • № 55 "Дарницька площа - станція метро" Палац спорту"
  • № 62 "Ботанічний сад - Контрактова площа".

У КМДА кажуть, що найближчим часом буде зроблено важливий крок у реалізації Києвом проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій і оголошена міжнародна процедура закупівлі перших електробусів для КП "Київпастранс".

Планується закупити від 17 до 20 машин в залежності від ходу відкритих торгів.

Якщо електробуси почнуть їздити дорогами столиці, очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів складуть 537 тонн СО2 на рік.

При цьому закупівля електробусів здійснюватиметься в рамках "Кіотського протоколу", тобто це буде безповоротна допомога. Гроші зі столичного бюджету витрачатися не будуть.

Як будуть виглядати електробуси

У КМДА не уточнили, які саме електробуси будуть закуплені, але в лютому 2021-го в столиці вже були протестовані машини білоруського виробництва - Мінського автомобільного заводу (МАЗ).

Чи будуть по столиці їздити ці МАЗи, або інші електробуси, поки не уточнюється.

У Києві їздитимуть новенькі електробуси: як вони виглядаютьУ Києві їздитимуть новенькі електробуси: як вони виглядаютьУ Києві їздитимуть новенькі електробуси: як вони виглядають

Фото: випробування електробуса МАЗ в Києві в лютому 2021 (traffic.od.ua)

Ціна такого електробуса становить близько 15 млн грн. Його перевіряли на столичних дорогах взимку, щоб зрозуміти, наскільки ефективно покаже себе машина в роботі при низькій температурі повітря.

Характеристики МАЗ-303Е

  • Оснащений передовим німецьким електродвигуном ZF CeTrax потужністю 300 кВт і з низьким споживанням електрики.
  • Запас ходу в 280-320 км забезпечують батареї ємністю 412 А•год (285 кВт*год).
  • Підзарядка займає 4-6 годин.

У салоні такий транспорт виглядає як звичайний автобус.

У Києві їздитимуть новенькі електробуси: як вони виглядаютьУ Києві їздитимуть новенькі електробуси: як вони виглядають

Фото: Так виглядає електробус МАЗ зсередини (traffic.od.ua)

У лютому МАЗ-303Е два дні їздив на автобусних маршрутах № 24 і № 55 в режимі дослідних випробувань, без перевезення людей. В ході тесту визначався реальний запас ходу в умовах зими, з включеним електроотоплювачем і різного рельєфу місцевості. Також перевірялася швидкість зарядки електробуса.

Нагадаємо, що 14 липня в Київ став останнім днем продажу паперових талонів. А з 1 липня з транспорту зникли касири. Ми писали, як тепер заплатити за проїзд.

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КМДА автобус
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