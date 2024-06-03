Марша Равенства за права ЛГБТ в киевском метро не будет. Что говорят власти и организаторы

Традиционный Марш Равенства по ЛГБТ+ в рамках КиевПрайда 16 июня состоится не в киевском метро, как было заявлено организаторами ранее.

Где должен был пройти Марш Равенства

Марш Равенства, последний раз проходивший в Киеве еще в 2021-м, в этом году должен был пройти в киевском метро (где именно - организаторы не разглашают в целях безопасности участников действа).

При этом с самого начала пускать в подземку намеревались не всех желающих принять участие в марше, а лишь ограниченное количество людей. Речь шла о не более 500 людях из числа активистов, представителей ЛГБТК+ и правозащитных организаций, волонтеров.

Анонсируя Марш Равенства в КиевПрайд уверяли, что мероприятие будет отвечать всем требованиям безопасности и будет согласовано с органами власти и военной администрацией.

Однако как оказалось, договориться не вышло.

Марша Равенства в метро не будет

В понедельник, 3 июня, в КГГА заявили, что столичные власти не согласовывали проведение Марша Равенства в подземке. Поэтому из соображений безопасности организаторы должны выбрать другую локацию.

"Киевский метрополитен - объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска из-за ограниченности пространства, график движения поездов и большой пассажиропоток. Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут позволить проведение Марша Равенства в метро", - объяснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

При этом в КГГА отметили, что "правозащитные и информационно-разъяснительные меры, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения".

Что говорят в КиевПрайд

КиевПрайд опровергает информацию, распространенную некоторыми телеграм-каналами, которые связывают с недобросовестными политтехнологами.

Пресс-служба организации сообщает, что КиевПрайд никогда не обращался в КГГА с просьбой о закрытии станций метро или выделении средств из городского бюджета и они выступают против вовлечения КиевПрайда в политическое противостояние в столице.

ОО "КиевПрайд" 16 мая обратилось в Киевскую городскую военную администрацию с предложением организовать встречу и согласовать разные варианты проведения Марша. По состоянию на сегодня такой встречи не состоялось.

Ввиду высокой вероятности ракетной атаки в организации действительно рассматривают метро как основное и наиболее безопасное место для проведения Марша, учитывая, в частности, положительный опыт ХарьковПрайда.

КиевПрайд 2024 может состояться в метро в той или иной форме без официального согласования КГГА или Киевского метрополитена, однако организаторы выступают за диалог с властью.

"Мы благодарны за понимание столичными властями, что правозащитные и информационно-разъяснительные меры, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения - как было отмечено в официальном заявлении КГГА. Надеемся на конструктивный диалог и совместный поиск решений, которые позволят провести Марш КиевПрайд 2024 как можно безопаснее", - подчеркнули в пресс-службе.

Скандал вокруг Марша Равенства

В этом году, как и в прошлые годы, не обошлось без скандалов вокруг проведения Марша Равенства за права ЛГБТ+.

Так, в Telegram-канале "Катарсис" в понедельник напомнили, что некоторые представители ЛГБТ-сообщества активно выступают против украинских военных, которые воюют на фронте, но не поддерживают позицию квиров.

В частности, речь идет об Анне Шаригине, которая выступала против переименования харьковской улицы в честь погибшего воина Георгия Тарасенко, потому что он, по ее словам, "был гомофобом и отбросом". А ЛГБТ+ активистка Елена Шевченко, напомнили в "Катарсисе", призвала в свое время не поддерживать украинскую армию, потому что "война нет ничего общего с правами человека".

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"Факт проведения ЛГБТ-парада в метро вряд ли ускорит процесс предоставления нам F-16 или разрешение ху***ть западным оружием по москве", - добавили в "Катарсисе".

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Некоторые блогеры начали обвинять киевские власти в выделении сумасшедших средств на проведение Марша Равенства, а также в том, что закрытие метрополитена сейчас приведет к коллапсу, и таким образом через 500 участников мероприятия будут страдать десятки тысяч киевлян.

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К слову, никто из бюджета средства на проведение марша не выделял.

"Заявления, распространяющие некоторые Telegram-каналы, о якобы остановке движения метро на время проведения Марша Равенства и выделении на его организацию средств из городского бюджета - абсолютно не соответствуют действительности и, очевидно, призваны взбудоражить общество и дестабилизировать ситуацию в столице", - прокомментировал первый замглавы КГГА.