Мобилизация небинарных людей. Подлежат ли трансгендеры призыву

В Украине идет общая мобилизация с 24 февраля 2022 года. И хотя не все категории населения ей подлежат, небинарных лиц могут мобилизовать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала младшая юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

Кто такие небинарные лица и трансгендеры

Трансгендерный человек - это термин для случаев, в которых гендерная идентичность человека не совпадает с полом, указанным при рождении. Сюда также относят случаи, когда человек меняет или стремится изменить свои половые и гендерные признаки, чтобы привести их в состояние, которое лучше совпадает с его гендерной идентичностью.

Небинарный человек - это общий термин на обозначение случаев трансгендерности, при которых гендерная идентичность человека другая, чем женская или мужская. Небинарные люди могут и нуждаться, и не нуждаться в трансгендерном переходе.

Подлежат ли небинарные люди мобилизации

По словам Дианы Скумадчук, в Украине не выделяют понятия небинарных и трансгендерных лиц. Это означает, что в действующих нормативно-правовых актах у них нет закрепленного юридического статуса.

То есть сейчас существует только гендерное понятие мужчины и женщины.

"На практике это создает ситуацию, когда мобилизуют в ряды ВСУ как военнообязанных мужчин, так и женщин, хотя они могут и не идентифицировать себя такими. Это следует из самого статуса и понятия военнообязанного лица, к которому относят всех граждан Украины, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства", - объясняет эксперт.

Поэтому если небинарное или трансгендерное лицо подпадает под критерии военнообязанного в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, физической подготовкой и т. п., его могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Положение ЛГБТК+ сообщества в Украине

В отчете правозащитного ЛГБТ Центу "Наш мир" говорится, что за 2022 год они зафиксировали 105 случаев нарушения прав по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Для сравнения в 2021 году таких случаев зафиксировали 141, то есть статистика улучшилась. По мнению аналитиков Центра, это объясняется влиянием боевых действий.

"Новой проблемой, связанной с военным положением, стали неоднократные случаи некорректного и дискриминационного обращения со стороны представителей полиции, ВСУ и Территориальной обороны при проверке документов и личных вещей ЛГБТК лиц на блокпостах и других местах, которые часто сопровождались насилием и другими нарушениями их прав", - говорится в отчете.

В то же время, по данным разных исследований, от 2% до 7% от общего количества военных могут быть представителями ЛГБТ-сообщества.