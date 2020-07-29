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На Марсі над вулканом виявили дуже дивну хмару (фото)

Середа 29 липня 2020 20:23
На Марсі над вулканом виявили дуже дивну хмару (фото)
Марс (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Вчені зафіксували на Марсі дивну хмару

На Марсі над 20-кілометровим вулканом Арсяя Монс знову з'явилася таємнича довга хмара, що складається з водяного льоду, але, попри зовнішність, вона не пов'язана з вулканічною активністю.

Дивна хмара формується таким образом, оскільки потік повітря знаходиться під впливом "підвітряного" схилу вулкана - сторони, яка не спрямована проти вітру. Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

На Марсі над вулканом виявили дуже дивну хмару (фото)

На Марсі з'явилася дивна хмара (фото: esa.int)

Знімки хмари, довжина яких може досягати 1800 км, були зроблені 17 і 19 липня камерою візуального моніторингу (VMC) на Mars Express. З її допомогою вчені протягом останніх 16 років вивчали Червону планету з орбіти.

"Ця видовжена хмара утворюється кожен марсіанський рік навколо південного сонцестояння і повторюється протягом 80 або більше днів після швидкого щоденного циклу. Однак ми поки не знаємо, чи хмари завжди такі вражаючі", - заявив провідний автор дослідження Хорхе Ернандес-Бернал.

Марсіанський день, трохи довше земного дня: 24 години 39 хвилин і 35 секунд. Рік на Червоній планеті складається з приблизно 687 днів. Тому часи року на Марсі тривають удвічі довше.

Південне сонцестояння - це період року, коли Сонце знаходиться в самому південному положенні в марсіанських небесах, як 21 грудня на Землі. Рано вранці в цей період - ця швидкоплинна хмара зростає приблизно на три години і швидко розчиняється через кілька годин.

Нагадаємо, до Землі на швидкості 14 км в секунду несеться небезпечний астероїд

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