Мраморные пасхальные яйца - пасхальный тренд: как сделать шедевр из натуральных ингредиентов

Пасха - это не только аромат куличей и звон церковных колоколов, но и настоящее искусство создания пасхальных яиц. Обычные яйца можно превратить в настоящие произведения декоративного искусства, используя природные красители и немного фантазии.

Мраморные пасхальные яйца с травяным оттенком

Для создания этих яиц понадобится вода, куркума, чай каркаде, уксус и соль. Дополнительно понадобится шелуха лука, марля и бумага, чтобы закрепить цвет.

Смесь доводят до кипения, варят в ней яйца, а затем оставляют настаиваться. После нескольких часов яйца приобретают мраморный узор с естественными переливами цвета. Благодаря куркуме и чаю крашанки выглядят нежно и оригинально. В завершение яйца можно смазать маслом для блеска.

Розовые пасхальные яйца из луковой шелухи

Смесь из белой и синей шелухи поможет создать уникальные розовые орнаменты. Нарезанную шелуху нужно смешать и обернуть ею сырые яйца, смоченные водой. Затем яйца заворачивают в салфетки, чтобы шелуха держалась на месте.

В кастрюле разводят пищевой краситель розового цвета, кладут яйца и варят несколько минут. После остывания яйца вынимают, распаковывают и осторожно промывают. Результат - эффект мрамора с плавными розовыми переливами.

Крашенки с нестандартным орнаментом

Оригинальные узоры легко сделать с помощью резинок или овощной сетки. Яйца обматывают этими материалами в произвольном порядке, затем окрашивают в желаемый цвет. Пищевые красители или краски для выпечки прекрасно подходят для этой техники.

Благодаря неравномерному покрытию образуются интересные линии и пятна. Можно комбинировать несколько цветов для еще большего эффекта. Это идеальный вариант для тех, кто любит экспериментировать.

Крашанки с мраморным оттенком могут быть разных цветов (фото: lady-day.com.ua)

Синие мраморные пасхальные яйца с каркаде

Для этой техники яйца сначала варят и охлаждают. Заваренный чай каркаде создает глубокий синеватый оттенок, который красиво смотрится на светлой скорлупе. Яйца обертывают в мокрые лепестки чая, заворачивают в пищевую пленку и оставляют настаиваться.

Чем дольше яйцо лежит в таком "обертывании", тем насыщеннее будет цвет. После выдержки яйца распаковывают и промывают от остатков чая. Для блеска их можно слегка натереть растительным маслом.

Зеленые пасхальные яйца с блестящим декором

Этот метод сочетает естественное окрашивание с элементами глянца. Яйца варят в подсоленной воде с добавлением чая каркаде, а затем охлаждают. После высыхания их смазывают белком и украшают цветной фольгой. Можно использовать мятую фольгу или специальную переводную для ногтей.

С помощью кисти фольга плотно прилипает к скорлупе, образуя декоративные узоры. Когда белок высыхает, фольга надежно держится и не стирается при прикосновении.