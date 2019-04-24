Маркл запідозрили в таємних пологах: усі подробиці

Меган Маркл вже могла народити дитину, але разом із принцом Гаррі прийняла рішення почекати з офіційним оголошенням цієї довгоочікуваної новини. Така думка допускається після аналізу декількох фактів, які мали місце в останні кілька днів, пише таблоїд Refinery29.

В матеріалі перераховані такі "підказки", адже герцогиня Сассекська завжди була однією з тих, хто порушує традиції, і можливо в питанні народження малюка вона не змінила правилами.

На цих вихідних мати Меган Маркл Дорія Регланд приїхала в Англію на невизначений термін. Очевидно, що її приїзд до Лондона пов'язаний з пологами, але хто може сказати напевно, що вони вже не відбулися, задається питанням авторка статті Кетрін Ліндсі.

Меган Маркл з мамою (фото: Legion-media)

Також на вихідніх британська королівська сім'я зібралася для святкування католицького Великодня і дня народження королеви, але Маркл на заходах не з'явилася.

"Ні за що вона не пропустила б ці дві великі події заради чогось менш важливого, ніж пологи, вірно?" - задалася питанням авторка матеріалу.

Герцогиня Сассекська з чоловіком принцом Гаррі вже подякували шанувальникам за їх подарунки. Зокрема, в повідомленні в Instagram були озвучені слова подяки за пожертви на добродійні цілі замість подарунків "від імені герцога і герцогині (та малюка Сассекського)".

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Герцог і герцогиня Сассекские дуже вдячні за добровільні пожертви, які вони отримали від людей по всьому Сполученому Королівству і в усьому світі, готуючись до зустрічі своєї дитини", - йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Також в повідомленні зазначається, що пара прийняла рішення не розголошувати плани щодо народження дитини. Герцог і герцогиня "із нетерпінням чекають можливості" поділитися довгоочікуваними новинами з усіма, коли у них буде можливість відсвяткувати поповнення сім'ї "в приватному порядку".

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл і принца Гаррі відправлять на три роки до Африки після того, як королівська сім'я освоїться в ролі батьків.

Також ми писали про те, що Меган Маркл дали нове прізвисько. Ім'я герцогині стало дієсловом - його внесли до так званого "міського словника".