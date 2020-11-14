Марків розповів, чи піде в політику: мої пріоритети не змінилися

Віталій Марків (фото: РБК-Україна)

Віталій Марків висловився про плани на найближче майбутнє і на політику

Український військовослужбовець Національної гвардії та учасник подій на Майдані Віталій Марків понад тиждень тому був виправданий Апеляційним судом Мілана і на наступний день він повернувся в Україну. Зараз, Марків вирішив розповісти про свої плани, а також прокоментував можливість політичної кар'єри.

Марків в інтерв'ю "Суспільне" розповів, що у 2017 році його життя стало на паузу, однак тепер він хоче надолужити згаяне.

"Я поставив своє життя на паузу у 2017 році, тепер я прилетів - зняв. Мої пріоритети не помінялися, моє бажання служити Україні не помінялося, продовжу службу в Нацгвардії України. Щодо іншого - час покаже. Точно це буде не зараз. Головний план - провести курс реабілітації та лікування, є певні питання, які треба вирішити. Провести час нарешті з дружиною, довгождану відпустку, яку ми почали 30 червня 2017 року і в цей раз нарешті проведемо її гідно, так як має бути", - заявив Марків.

Віталій Марків з дружиною після повернення в Україну(фото: РБК-Україна)

Українець розповів, чого хотів найбільше весь цей час.

"Моїм головним бажанням, одним з перших бажань, було те, що я хотів просто одягнути військову форму. Це ще було на суді, в апеляції. Взагалі про військову форму говорилося ще на першому суді, мені категорично забороняли, відписували, що не можна згідно з їхнім чинним законодавством. Я переночував в Італії та вранці мені все-таки передали форму. Я одягнув ту форму і це для мене було щось дуже-дуже важливе та емоційне. Я відчув, що щось із того, що я ставив собі за мету, - збувається", - зазначив він.

Також Віталій Марків розповів, що переїхав в Італію, коли був ще 13-річною дитиною. В Україну він повернувся у 2013-му році, коли почався Майдан. Туди він і поїхав. У новорічну ніч на Майдані він зустрів свою майбутню дружину, яка у шлюбі з ним до цього часу.

Нагадаємо, 3 листопада Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Його визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під час бойових дій на Донбасі. До цього він був засуджений до 24 років позбавлення волі. Українська сторона оскаржила це рішення в Апеляційному суді.