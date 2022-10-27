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Забрали все и хвастаются "помощью": в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за хлебом

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Мариуполь, Четверг 27 октября 2022 19:01
Забрали все и хвастаются "помощью": в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за хлебом В Мариуполе люди стоят в очереди за хлебом (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями. Россияне создали гуманитарную катастрофу и устраивают показуху для видео с раздачей "бесплатного хлеба".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Главная цель оккупантов - "правильная" картинка для российских пропагандистов.

На видео видно, как сотни измученных мариупольцев вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы получить хлеб. Отмечается, если человек просит еще одну буханку для соседей, то ему отказывают.

"У нас есть указание, один хлеб на одного человека", - сказал россиянин.

Также в городе практически нет водоснабжения и господствует антисанитария. К тому же местным жителям раздают хлеб из грузовика, где он лежит насыпью.

"Путиньюгенский неокомсомол раздает подачки ради видео. Апофеоз цинизма - забрать у людей все, а потом хвастаться "помощью", будто это не они довели до этого полумиллионный город", - написал Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе затопило квартиры, потому что оккупанты срезали батареи.

Также мы писали, что оккупанты начали выдавать мариупольцам "паспорта" с пометкой "ДНР".

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