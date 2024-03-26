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В Мариуполе оккупанты уничтожают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры (видео)

Мариуполь, Вторник 26 марта 2024 15:26
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В Мариуполе оккупанты уничтожают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры (видео) Оккупанты уничтожают археологическую достопримечательность в Мариуполе (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Россияне в оккупированном Мариуполе экскаваторами уничтожают курган Дед, датируемый V тыс. до н.э. Эта историческая достопримечательность является ровесником египетских пирамид и очень ценна для науки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

Что известно об уничтожении памятника

"Российские захватчики в оккупированном городе уничтожают экскаваторами археологическую достопримечательность - курган Дед. Он находится по улице Филиппа Орлика в Центральном районе города. Раскидистый холм имеет современную высоту в 6 метров, а его диаметр достигает 70 метров", - говорится в сообщении.

Курган Дед датируют V тысячелетием до н.э. Историки относят курган к так называемой ямной культуре.

"В 2021 году приняли решение о консервации кургана, чтобы сохранить памятник. Но оккупанты уничтожают все. По предварительным данным, россияне планируют на месте археологического памятника сделать застройку", - добавляют в горсовете.

В Мариуполе оккупанты уничтожают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры (видео)Так выглядел курган Дед (фото: MRPL.CITY)

Что известно о кургане Дед

Во время прокладки магистрали и водопровода в начале 90-х годов курган был поврежден. Тогда археологи и историки там нашли три захоронения бронзового века.

В этом кургане не хоронили царских скифов и золота в нем нет, он не может быть привлекателен для авантюристов или кладоискателей. Курган Дед представляет только научный и исторический интерес. Курган Дед является современником египетских пирамид.

Курганы издавна считаются местами связи между умершими и живыми, именно здесь был символический переход на "территорию теней и умерших". Курганы считались своеобразным священным местом, которое запрещено было осквернять или как-то портить.

Еще до начала российского вторжения в Мариуполе был создан проект музея под открытым небом над курганом Дед, его внесли в программу социально-экономического развития города, но не реализовали.

Раньше мы писали о том, что сейчас оккупанты делают с драмтеатром в Мариуполе.

Читайте также о том, что в Украине открыли сайт исследования российских атак на Мариупольский драмтеатр.

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