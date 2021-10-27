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У Києві тіктокер вирішив вкрасти ковпачки з поліцейського авто (відео)

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 16:55
У Києві тіктокер вирішив вкрасти ковпачки з поліцейського авто (відео) Блогер із TikTok викрав ковпачки з поліцейського авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві блогер із TikTok вирішив викрасти ковпачки з поліцейської автівки. Крадіжку зняли на відео очевидці.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався біля центрального залізничного вокзалу у Києві.

Ймовірно, крадіжку побачили очевидці й виклали в мережу.

На відео видно, що молодик навіть не приховував свого обличчя.

У коментарях користувачі відреагували на інцидент.

  • А поліцейські сидять і навіть не бачать, що у них ковпачки знімають;
  • Можливо, його змусили накачати колеса;
  • Жах! І не боїться, що спіймають;
  • Невже ті ковпачки того коштують;
  • Йому знайдуть, бо обличчя видно на відео;
  • Ну геть вже здуріли зі своїми відео, а що далі будуть красти.

Раніше ми повідомляли, що українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах. Зокрема, пісня "Бібліотека" лідера популярного гурту Фіолет і письменника Сергія Мартинюка набрала понад 250 тисяч прослуховувань на стрімінгових сервісах та більш як 150 тисяч переглядів на YouTube.

Також ми писали, що у Києві блогер заради хайпа розбив пляшку елітного віскі, який коштує шалених грошей. Зазначається, що алкоголь коштує 7500 доларів.

Однак, згодом адміністратор магазину розповіла, як підлітки знімали ролик для TikTok і замість віскі був чай.

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