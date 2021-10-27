У Києві тіктокер вирішив вкрасти ковпачки з поліцейського авто (відео)
У Києві блогер із TikTok вирішив викрасти ковпачки з поліцейської автівки. Крадіжку зняли на відео очевидці.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
Так, інцидент стався біля центрального залізничного вокзалу у Києві.
Ймовірно, крадіжку побачили очевидці й виклали в мережу.
На відео видно, що молодик навіть не приховував свого обличчя.
У коментарях користувачі відреагували на інцидент.
- А поліцейські сидять і навіть не бачать, що у них ковпачки знімають;
- Можливо, його змусили накачати колеса;
- Жах! І не боїться, що спіймають;
- Невже ті ковпачки того коштують;
- Йому знайдуть, бо обличчя видно на відео;
- Ну геть вже здуріли зі своїми відео, а що далі будуть красти.
Раніше ми повідомляли, що українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах. Зокрема, пісня "Бібліотека" лідера популярного гурту Фіолет і письменника Сергія Мартинюка набрала понад 250 тисяч прослуховувань на стрімінгових сервісах та більш як 150 тисяч переглядів на YouTube.
Також ми писали, що у Києві блогер заради хайпа розбив пляшку елітного віскі, який коштує шалених грошей. Зазначається, що алкоголь коштує 7500 доларів.
Однак, згодом адміністратор магазину розповіла, як підлітки знімали ролик для TikTok і замість віскі був чай.