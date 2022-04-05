130 тисяч людей очікують евакуації, ми відпрацьовуємо кілька маршрутів, - мер Маріуполя

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з самого початку війни в місті почалася масова евакуація. У перший тиждень вдавалося евакуювати людей поїздами, поки працювала залізниця. За перші сім днів місто покинуло приблизно 100 тисяч осіб.

"Ми намагалися евакуювати жителів нашим комунальним транспортом. Але це було дуже складно робити, тому що Росія з перших днів березня немов грала з нами. Ми починали підготовку до евакуації, визначали локації, збирали автобуси, заправляли їх, мотивували наших водіїв", - зазначає Бойченко.

За його словами, армія РФ регулярно зривала евакуацію, планомірно знищуючи автобуси. Спочатку їх було 150, потім 100, потім 50, потім 30, 9, 6 і нуль. До 13 березня в місті були знищені всі автобуси, яким можна було вивозити людей з Маріуполя.

Міський голова підкреслив, що, попри це, адміністрації вдалося організувати евакуацію маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Перший такий маршрут проходив під головуванням УПЦ МП. Бойченко впевнений, що це і дало поштовх сформувати цей коридор, який дозволив жителям Маріуполя на власному транспорті евакуюватися в Бердянськ і Запоріжжя.

"У цей час не було режиму тиші. Було дуже важко і небезпечно їхати з міста. Але з боку Російської Федерації було відкрито простір для виходу з Маріуполя, і з боку наших військових також було відкрито цей простір, і тому почалася евакуація. Вона проходить з 13 березня. І відтоді цим маршрутом ми вже евакуювали приблизно 87 тисяч маріупольців з Бердянська або власним транспортом, або на евакуаційному автотранспорті. Вони їдуть до Запоріжжя і потім звідти рухаються далі", - каже мер Маріуполя.

За його словами, сьогодні на узбережжі, а також інших сусідніх містечках і селищах знаходиться орієнтовно 70 тисяч населення, які очікують евакуації. Бойченко з сумом зазначає, що за численні дні жодного нового маршруту з Маріуполя не відкрили. І Макрон долучався до цього, і Папа Римський, і міністр Дмитро Кулеба відпрацьовував це питання, але він так і залишається відкритим.

Але градоначальник не втрачає надії: "ми плануємо ще один маршрут за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста направити в Маріуполь і молимося, щоб він відбувся. Ми вважаємо, що в місті приблизно 130 тисяч населення чекають евакуації. Але час йде і ситуація дуже змінюється. Російська пропаганда вже працює в нашому місті та це ускладнює процес евакуації. Нам дуже важливо, щоб кожне серце, що ще б'ється в Маріуполі, мало можливість потрапити на підконтрольну частину нашої держави".