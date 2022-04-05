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130 тисяч людей очікують евакуації, ми відпрацьовуємо кілька маршрутів, - мер Маріуполя

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Вівторок 05 квітня 2022 07:56
130 тисяч людей очікують евакуації, ми відпрацьовуємо кілька маршрутів, - мер Маріуполя Маріуполь (Фото: pravda.com)
Автор: Константин Широкун

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з самого початку війни в місті почалася масова евакуація. У перший тиждень вдавалося евакуювати людей поїздами, поки працювала залізниця. За перші сім днів місто покинуло приблизно 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю з Вадимом Бойченком.

"Ми намагалися евакуювати жителів нашим комунальним транспортом. Але це було дуже складно робити, тому що Росія з перших днів березня немов грала з нами. Ми починали підготовку до евакуації, визначали локації, збирали автобуси, заправляли їх, мотивували наших водіїв", - зазначає Бойченко.

За його словами, армія РФ регулярно зривала евакуацію, планомірно знищуючи автобуси. Спочатку їх було 150, потім 100, потім 50, потім 30, 9, 6 і нуль. До 13 березня в місті були знищені всі автобуси, яким можна було вивозити людей з Маріуполя.

Міський голова підкреслив, що, попри це, адміністрації вдалося організувати евакуацію маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Перший такий маршрут проходив під головуванням УПЦ МП. Бойченко впевнений, що це і дало поштовх сформувати цей коридор, який дозволив жителям Маріуполя на власному транспорті евакуюватися в Бердянськ і Запоріжжя.

"У цей час не було режиму тиші. Було дуже важко і небезпечно їхати з міста. Але з боку Російської Федерації було відкрито простір для виходу з Маріуполя, і з боку наших військових також було відкрито цей простір, і тому почалася евакуація. Вона проходить з 13 березня. І відтоді цим маршрутом ми вже евакуювали приблизно 87 тисяч маріупольців з Бердянська або власним транспортом, або на евакуаційному автотранспорті. Вони їдуть до Запоріжжя і потім звідти рухаються далі", - каже мер Маріуполя.

За його словами, сьогодні на узбережжі, а також інших сусідніх містечках і селищах знаходиться орієнтовно 70 тисяч населення, які очікують евакуації. Бойченко з сумом зазначає, що за численні дні жодного нового маршруту з Маріуполя не відкрили. І Макрон долучався до цього, і Папа Римський, і міністр Дмитро Кулеба відпрацьовував це питання, але він так і залишається відкритим.

Але градоначальник не втрачає надії: "ми плануємо ще один маршрут за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста направити в Маріуполь і молимося, щоб він відбувся. Ми вважаємо, що в місті приблизно 130 тисяч населення чекають евакуації. Але час йде і ситуація дуже змінюється. Російська пропаганда вже працює в нашому місті та це ускладнює процес евакуації. Нам дуже важливо, щоб кожне серце, що ще б'ється в Маріуполі, мало можливість потрапити на підконтрольну частину нашої держави".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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