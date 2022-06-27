Сезон у розпалі! Як приготувати смачне варення з черешні з лимоном та м‘ятою

Сезон черешні у розпалі! Зараз самий час їсти черешню кілограмами, але що робити, якщо її занадто багато? А якщо вона ще й псується? До речі, червона (або інколи її називають чорна) черешня завжди псується швидше за жовту.

Тому саме з неї варто приготувати смачне вареня на зиму! Ви можете і жовту використати, також буде смачно, просто зовнішньо виглядатиме інакше.