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Сезон у розпалі! Як приготувати смачне варення з черешні з лимоном та м‘ятою

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Понеділок 27 червня 2022 18:49
Сезон у розпалі! Як приготувати смачне варення з черешні з лимоном та м‘ятою Варення з черешні (freepik)
Автор: Марина Настевич

Сезон черешні у розпалі! Зараз самий час їсти черешню кілограмами, але що робити, якщо її занадто багато? А якщо вона ще й псується? До речі, червона (або інколи її називають чорна) черешня завжди псується швидше за жовту.

Тому саме з неї варто приготувати смачне вареня на зиму! Ви можете і жовту використати, також буде смачно, просто зовнішньо виглядатиме інакше.

Прости рецептом варення з черешні з лимоном та м‘ятою поділилася в Instagram фуд-блогер Дарія Дорошкевич.

Нам знадобиться (на 5 баночок вареня по 0,5 л):

  • 2 кг вже очищеної від кісточок черешні
  • 1 кг цукру
  • 2 соковиті лимони
  • 4 гілочки м‘яти
  • 1 пакетик Желфіксу 2:1 (якщо є в наявності, можна і без нього)

Спосіб приготування:⠀

Очищену черешню засипати цукром, обережно перемішати. Додати цедру 2-х лимонів, сік 2-х лимонів та цілі гілочки м‘яти.

Поставити на середній вогонь, довести до кипіння, виключити та залишити на декілька годин або на ніч. Це потрібно для того, щоб варення наситилося ароматом лимону та м‘яти.

Сезон у розпалі! Як приготувати смачне варення з черешні з лимоном та м‘ятою

З вареня дістати м‘яту та викинути. Додати Желфікс (він зробить ваше варення більш густим), перемішати та варити варення до кипіння, а потім ще 3-5 хвилин.

Готове варення розлити по стерилізованим банкам та закрити кришками.

Смакуємо взимку.

Сезон у розпалі! Як приготувати смачне варення з черешні з лимоном та м‘ятоюГотуємо смачне варення з черешні (фото: instagram.com/treskablog)

Важливо!

1. Желфікс - єдиний надійний загусник варення, перевірено роками. Або додаєте його, або нічого.
2. У варенні мало цукру, але цієї кількості достатньо, особливо якщо ви додасте Желфікс. Якщо сумніваєтесь, можете додати більше цукру, наприклад 1,5 кг на 2 кг ягід.
3. Лимонний сік - також консервант. Він допомагає варенню не скиснути.

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Також читайте, як зробити смачний тірамісу за 20 хвилин без використання сирих яєць.

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