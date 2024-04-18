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Марина Бех-Романчук заворожила сеть пляжными фото

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Юлия Любченко

Марина Бех-Романчук отдыхает в Португалии и уже не в первый раз радует своих многочисленных поклонников пляжными фото.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост спортсменки.

Марина Бех-Романчук показала пляжные фото

Марина решила показать своим фолловерам, как она проводит солнечные дни отдыха. Известно, что она находится на побережье курорта Монте-Горда и уже не раз оттуда Марина показывала красивые фото, где светила великолепной фигурой.

Но на этот раз Марина показала, как она отдыхает на пляже, наслаждаясь книгой. Девушка была на пляже чуть ли не единственная, ведь на фото вокруг нее нет ни души.

Такая замечательная атмосфера покоя и уединения - это настоящий отдых для души и тела, ведь можно разгрузить мозг, полежать в тишине и быть честным с собой.

Несмотря на красивые виды португальских горизонтов, Бех-Романчук похвасталась идеальной фигурой в ярком оранжевом купальнике, который уже  видели ее подписчики.

"Жизнь на выходных должна быть легкой", - подписала свои пляжные кадры Марина Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук на отдыхе (фото: instagram.com/marynabekh)

Напомним, что недавно легкоатлетка демонстрировала милые фотографии со своим любимым мужем, который не является очень публичным, именно поэтому и их общие фото также редкость.

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