ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Марина Бех-Романчук показала очень редкие фото с мужем

Воскресенье 14 апреля 2024 18:31
UA EN RU
Марина Бех-Романчук показала очень редкие фото с мужем Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Юлия Любченко

Марина Бех-Романчук зажгла семейные фотографии с мужем в интересных и одновременно простых образах.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль легкоатлетки.

Марина Бех-Романчук показала семейные фото

Марина не любит показывать свою личную жизнь, поскольку хочет, чтобы ее воспринимали как спортсменку, а не как очередную знаменитость, чью личную жизнь можно обсудить.

Но иногда девушка делает исключение и демонстрирует, как выглядит ее семейная идиллия. На днях украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после ярких пляжных фото решила показать, как она проводит время с любимым мужем.

Марина Бех-Романчук показала очень редкие фото с мужемМарина Бех-Романчук показала очень редкие фото с мужем

Марина Бех-Романчук с любимым (фото: instagram.com/marynabekh)

Марина обнародовала общие фотографии с пловцом Михаилом Романчуком. Пара влюбленных позирует перед зеркалом возле лифта, в машине и как они делают селфи.

Следует сказать, что их вайб влюбленности и спокойствия передается даже через экран. Михаил и Марина выбрали довольно обыденные и простые образы.

Легкоатлетка надела джинсы и полосатый кардиган, а плавец выбрал джинсы и сине-белый бомбер.

На самом деле этими семейными фотографиями Марина очень удивила своих поклонников, и эти фото уже собрали положительные комментарии:

  • "Рад видеть вас вместе"
  • "Вы два прекрасных человека"
  • "Котики".

Марина Бех-Романчук показала очень редкие фото с мужемМарина Бех-Романчук показала очень редкие фото с мужем

Марина Бех-Романчук с мужем (фото: instagram.com/marynabekh)

Ранее мы рассказывали, что Марина Бех смутила сеть соблазнительными фото с отдыха.

Также напомним, как Бех-Романчук завоевала первую медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Любовь Спортсмены
NEWS
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб