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Марина Бех-Романчук зачарувала мережу пляжними фото

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Юлія Любченко

Марина Бех-Романчук відпочиває у Португалії і вже не вперше тішить своїх численних прихильників пляжними фото.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис спортсменки.

Марина Бех-Романчук показала пляжні фото 

Марина вирішила показати своїм фоловерам, як вона проводить сонячні дні відпочинку. Відомо, що вона перебуває на узбережжі курорту Монте-Горду і вже не раз саме звідти Марина показувала гарні фото, де світила чудовою фігурою. 

Та цього разу Марина показала, як вона відпочиває на пляжі насолоджуючись книжкою. Дівчина була на пляжі чи не єдина, адже на фото навколо неї немає жодної душі. 

Така чудова атмосфера спокою та усамітнення - це справжній відпочинок для душі та тіла, адже можна розвантажити мозок, полежати в тиші та бути з собою чесним. 

Попри красиві види португальських горизонтів, Бех-Романчук похизувалася ідеальною фігурою у яскравому помаранчевому купальнику, який вже бачили її підписники. 

"Життя на вихідних має бути легким",- підписала свої пляжні кадри Марина Бех-Романчук. 

Марина Бех-Романчук на відпочинку (фото: instagram.com/marynabekh)

Нагадаємо, що не так давно легкоатлетка демонструвала милі фотокартки зі своїм коханим чоловіком, який не є дуже публічним, саме тому і їхні спільні фото також рідкість.

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