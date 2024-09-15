Маричка Падалко призналась, за что ее "очаровал" Майкл Дуглас

Журналистка и телеведущая Маричка Падалко рассказала о своих впечатлениях от встречи с голливудским актером Майклом Дугласом, который посетил Саммит первых леди и джентльменов в Киеве по приглашению Елены Зеленской.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу знаменитости.

Маричка Падалко отметила, что Майкл Дуглас буквально покорил всю съемочную команду.

Однако интервью с голливудской звездой оказалось под угрозой срыва: актер задержался на встрече с президентом Владимиром Зеленским и спешил на поезд.

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Звезда "плюсов" также подчеркнула, что Дуглас проявил удивительную скромность - он не просил отдельной гримерки и не настаивал на предварительном согласовании вопросов для беседы.

"Майкл Дуглас всех очаровал. Меня - даже еще до своего прибытия. Мы не услышали с его стороны никаких предварительных условий: никто не требовал отдельных гримерок или особой косметики, никто не ставил условий относительно света в студии или ракурсов для съемок. А еще я не услышала ни от стороны Дугласа, ни от организаторов саммита вопрос, а о чем я собственно собираюсь говорить с гостем!", - написала Маричка.

Ее коллеги, говорит она, которые постоянно имеют проблемы с гостями, которые просят вопросы на согласование, или отказываются на что-то отвечать, поймут телеведущую.

Украинским звездам и политикам, отметила Падалко, есть чему поучиться у Дугласа.

"Голливудский актер приехал только с переводчицей Ольгой, которая сопровождала его в эти дни в Киеве. Настоящая звездность она в мелочах - поздороваться с каждым, повторить из уважения иностранное имя, которое ты впервые слышишь, среагировать на какие-то личные ремарки человека, которого ты, скорее всего, никогда больше не встретишь", - прокомментировала знаменитость.

"А так хочется, чтобы люди, которые нас так поддерживают, возвращались в Украину снова и снова", - подытожила журналистка.

Напомним, Майкл Дуглас приехал в Украину вместе с сыном по приглашению первой леди Елены Зеленской. Во время своего визита актер прогулялся по знаковым местам Киева и отведал украинские блюда в ресторане Евгения Клопотенко.

12 сентября он принял участие в саммите первых леди и джентльменов, где обсуждали тему безопасности детей. На следующее утро Дуглас встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской.