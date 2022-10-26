Манник за несколько минут из доступных продуктов: просто все перемешайте

Манник на кефире – невероятная вкусность к чаю из серии пирогов-пятиминуток, или "гости на пороге". Делают его из самых простых ингредиентов, которые часто есть в холодильнике.

Ингредиенты на форму 20х20 см:

яйца – 2 шт.

сахар – 200 г

ван.сахар - 1 ст. л.

кефир – 250 мл

сода – 1 ч. л.

уксус – 1 ст. л.

масло – 100 г

сыр – 200 г

манка – 200 г

мука – 150 г

Пошаговое приготовление

Соедините яйца, сахар, ванильный сахар, кефир, растопленное сливочное масло, кисломолочный творог, соду погашенную в уксусе.

Смешайте все до однородности. Добавьте манку и муку. Смешайте, чтобы не было комочков.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выпекайте при температуре 170 градусов около 150 минут.

Готовый манник посыпьте сахарной пудрой.