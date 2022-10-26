ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Манник за несколько минут из доступных продуктов: просто все перемешайте

Новина українською →
Среда 26 октября 2022 08:20
Манник за несколько минут из доступных продуктов: просто все перемешайте Коллаж РБК-Украина: Как приготовить манник на кефире
Автор: Светлана Мащенко

Манник на кефире – невероятная вкусность к чаю из серии пирогов-пятиминуток, или "гости на пороге". Делают его из самых простых ингредиентов, которые часто есть в холодильнике.

Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит.

Ингредиенты на форму 20х20 см:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 200 г
  • ван.сахар - 1 ст. л.
  • кефир – 250 мл
  • сода – 1 ч. л.
  • уксус – 1 ст. л.
  • масло – 100 г
  • сыр – 200 г
  • манка – 200 г
  • мука – 150 г

Пошаговое приготовление

Соедините яйца, сахар, ванильный сахар, кефир, растопленное сливочное масло, кисломолочный творог, соду погашенную в уксусе.

Смешайте все до однородности. Добавьте манку и муку. Смешайте, чтобы не было комочков.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выпекайте при температуре 170 градусов около 150 минут.

Готовый манник посыпьте сахарной пудрой.

Читайте также, как приготовить простой луковый пирог.

Кроме того, мы писали о рецепте турецкого пирога без муки.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты