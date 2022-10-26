Манник за кілька хвилин з доступних складників: просто все перемішайте

Манник на кефірі - неймовірна смакота до чаю із серії пирогів-п'ятихвилинок, або "гості на порозі". Роблять його з найпростіших інгредієнтів, які часто є в холодильнику.

Інгредієнти на форму 20х20 см:

яйця - 2 шт.

цукор - 200 г

ван.цукор - 1 ст. л.

кефір - 250 мл

сода - 1 ч. л.

оцет - 1 ст. л.

масло - 100 г

сир - 200 г

манка - 200 г

борошно - 150 г

Покрокове приготування

З'єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, кефір, розтоплене вершкове масло, кисломолочний сир, соду погашену в оцеті.

Змішайте все до однорідності. Додайте манку і борошно. Змішайте, щоб не було грудочок.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом. Випікайте при температурі 170 градусів близько 150 хвилин.

Готовий манник посипте цукровою пудрою.