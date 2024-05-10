Маньяки и серийные убийцы? Стало известно, кого именно из заключенных могут мобилизовать
Мобилизация осужденных в Украине вызывает большое количество вопросов у многих граждан, ведь военное положение - не повод прощать заключенным все грехи. В то же время некоторые чиновники и нардепы уверены - если давать автомат в руки таким людям рискованно, можно дать лопату.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC рассказывает, что по этому поводу говорит министр юстиции Украины Денис Малюска.
Кого из заключенных могут мобилизовать
На вопрос журналистов, могут ли быть вовлечены в Вооруженные силы Украины (при необходимости) все осужденные (даже сексуальные маньяки и приговорены к пожизненному заключению серийные убийцы), Малюска ответил, что таких лиц "можно и оставить в местах наказания".
В то же время, по его словам, речь может идти о людях, осужденных за убийство.
"Осужденные за убийство двух и более, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, как не убивать? Тем более если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно - это, как правило, люди, совершившие преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет", - заметил чиновник.
Он добавил, что в этом возрасте мозг человека "еще не сформирован", а психика – "нестабильная".
"И после десятков лет в тюрьме - сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, убившим в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", - подчеркнул министр.
Сколько заключенных могут мобилизовать
Малюска признал, что ныне пенитенциарные учреждения в Украине, включая следственные изоляторы, переполнены – нигде нет свободных мест, даже в крупных городах.
"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - отметил чиновник.
Он уточнил, что из тюрем могут быть мобилизованы от 10 000 до 20 000 человек.
"Да, 10-20 тысяч (мобилизовать заключенных, - Ред.). Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", - добавил министр.
Стоит отметить, что еще раньше Малюска говорил, что для мобилизованных осужденных могут создавать отдельные подразделения .
Что нужно знать о мобилизации осужденных в Украине
10 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.
Он предусматривает, в частности, условно-досрочное увольнение после отбывания наказания и последующее прохождение военной службы по контракту. Однако, кроме желания заключенного для мобилизации, необходимо соответствующее решение суда.
Теперь народные депутаты должны одобрить этот законопроект во втором чтении, а затем должен подписать президент.
Напомним, ранее мы рассказывали, что мобилизацию и военное положение в Украине снова продолжили .
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