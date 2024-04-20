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Для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения, - Малюска

Киев, Суббота 20 апреля 2024 19:03
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Для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения, - Малюска Фото: Денис Малюска, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Для осужденных, желающих добровольно мобилизоваться в украинскую армию, будут создаваться отдельные подразделения. Пока законопроект о мобилизации осужденных находится на рассмотрении Верховной рады.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Законодательство содержит определенные гарантии, которые обеспечат, чтобы имплементация закона была эффективной. В частности, это не только добровольная, то есть контрактная форма службы, но и создание отдельных подразделений, где будут служить те, кто был освобожден с мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в "ужгородском котле", не выполняя свой военный долг", - пояснил министр.

По словам Малюськи, такие мобилизованные могли бы выполнять задачи, не связанные с применением оружия. К примеру, строить фортификации.

"Современная армия - это не только стрельба из автомата. Это много физической работы, не требующей использования оружия 24/7. Я думаю, что такие подразделения могут выполнять работы по построению инфраструктуры, инженерных сооружений, защитных сооружений. Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши "питомцы" могут дать фору многим военным", - сказал он.

Мобилизация осужденных в Украине

Напомним, 10 апреля украинский парламент принял в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. Документ разрешает добровольную мобилизацию осужденных за не тяжкие преступления. Также мобилизовать не смогут те, кто был осужден за преступления против национальной безопасности.

Более подробно о законопроекте - читайте в материале РБК-Украина.

Теперь народные депутаты должны одобрить этот законопроект во втором чтении, а затем его должен подписать президент.

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Денис Малюська Мобилизация в Украине Министерство юстиции Украины
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