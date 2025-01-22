Маникюр Селены Гомес и Хейли Бибер: какой оттенок лака выглядит очень дорого на ногтях

Почему стоит выбрать шоколадно-коричневый маникюр в 2025 году

Универсальность

Этот цвет хорошо смотрится как в повседневной жизни, так и на более торжественных событиях.

Акцент на естественность

Шоколадно-коричневый маникюр выглядит натурально, но при этом достаточно ярко, чтобы привлечь внимание.

Легкость в сочетании с другими цветами

Он прекрасно сочетается с большинством других оттенков - от нейтральных пастельных до ярких красных или синих.

Если вы хотите выделиться из серой массы, можно выбрать стильный коричневый оттенок с глянцевым покрытием, как у жены Джастина Бибера Хейли Бибер. Такой нейл-арт известная модель выбирает не только для торжественных мероприятий, но и для повседневной носки.

Маникюр Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Американская актриса и певица Селена Гомес, которая любит как традиционный французский маникюр, который она продемонстрировала на "Золотом Глобусе-2025", в последнее время в восторге и от коричневого оттенка. Его она предпочитает в классическом однотонном исполнении для выходов в свет и ярких фотосессий.

Маникюр Селены Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Также на пике популярности шоколадно-коричневый маникюр с хромированным эффектом.

Шоколадно-коричневый маникюр с хром-эффектом - это изысканный и стильный вариант для тех, кто хочет добавить нотку роскоши и сияния в свой образ. Хромированный финиш придает ногтям зеркальную, металлическую поверхность, что делает маникюр еще более выразительным и эффектным. Этот стильный тренд сочетает в себе глубокий, теплый коричневый оттенок с футуристическим металлическим блеском.

Маникюр хром (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Как выглядит шоколадно-коричневый маникюр с хромом

Гладкий хром

Хром-эффект в шоколадно-коричневом цвете создает визуально гладкую и блестящую поверхность, которая может отражать свет под разными углами, создавая интересные акценты.

Шоколадный хромированный маникюр (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Тонированный хром

Хромированные ногти могут иметь разные оттенки коричневого, от светлого до темного, при этом сияние придает им необычайную глубину.

Коричнево-шоколадный оттенок (фото: instagram.com/iramshelton)

Матовый хром

Этот стиль предполагает более мягкое сияние и не такой яркий блеск, что делает маникюр более сдержанным и утонченным, но не менее эффектным.