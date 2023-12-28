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Маникюр 2024 года: эти дизайны будут в тренде и сделают ваши ручки самыми красивыми

Модный цвет маникюра на 2024 год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многим женщинам интересно, какой маникюр будет модным в 2024 году. Как оказалось, в трендах снова окажется "классика", которая подойдет для всех возрастов. Эти дизайны сделают ваши ручки красивыми.

Какой маникюр следует сделать в Новом году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Красный

Это уже стало "классикой" - однотонное красное покрытие выглядит стильно и очень "дорого". С ним ваши ручки будут иметь определенный шарм. Но не стоит выбирать длинные ногти. Просите мастера, чтобы он сделал вам аккуратную форму. Еще одно условие красных ногтей - идеальный и "чистый" маникюр.

Модный маникюр на 2024 год (фото: instagram.com/matejanova)

Нюд

Конечно, вы можете сказать, что этот вариант покрытия уже надоел. Но не следует сразу от него отказываться. Попробуйте молочный, кремовый, нежно-розовый, прозрачный или более глубокий цвет. Ногти с таким покрытием всегда выглядят аккуратно и точно придадут вам стиль.

Идея маникюра на Новый год (фото: instagram.com/bara.hoyle)

Зеленый

Не зря этот цвет "нравится" символу Нового года - Зеленому Дракону. Он символизирует покой, богатство и большую внутреннюю силу. Насыщенный и глубокий зеленый украсит ваши ручки. А если вы не любите однотонное покрытие - добавьте немного золота.

Стильный маникюр на зиму (фото: instagram.com/motylove_paznokcie)

Темный

Не обязательно выбирать исключительно черный цвет. Присмотритесь к насыщенным и темным оттенкам красного, синего и зеленого. Наиболее выигрышно они смотрятся на коротких ногтях. Эти цвета удачно подходят под любые "луки" и всегда уместны.

Стильный маникюр на 2024 год (фото: instagram.com/motylove_paznokcie)

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