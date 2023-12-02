Как не превратиться в "тетку". Три совета для женщин, которые хотят выглядеть моложе своего возраста

С возрастом некоторые женщины начинают думать, как остановить старение и выглядеть моложе. И если определенные процессы замедлить невозможно, то внешний вид спасти очень просто. Стилист Мелисса Лунд дала три совета, которые точно вам помогут.

Как выглядеть молодой и не превратиться в "тетку", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Обратите внимание на волосы

По словам стилиста, женщинам после 50 лет следует позаботиться о цвете волос. Вы можете носить седину, быть брюнеткой или блондинкой. Но существуют определенные хитрости, которые сделают вас невероятно привлекательной.

"Если вы краситесь, чтобы скрыть седину, и вы брюнетка, затемнение или балаяж будет выглядеть более эффектно, чем однотонное окрашивание.

Седина может выглядеть очень шикарно, но если вы решили не краситься, то вам нужные четкие контуры стрижки, отличный макияж и стильный гардероб, иначе вы мгновенно прибавите себе 10 лет", - отметила стилист.

Как не выглядеть старой (фото: freepik.com)

Делайте макияж

Узнайте о том, как подчеркнуть свою красоту и скрыть недостатки. Многие напрасно недооценивают силу макияжа. А для женщин, желающих скрыть свой возраст, он может стать "волшебной палочкой". Стоит только узнать правильную технику возрастного макияжа.

"Будьте в курсе современных продуктов и техник применения. Сходите на мастер-класс. Как правило, с возрастом меньше значит больше, потому что у большинства из нас появляются тонкие морщинки, которые могут усиливаться, когда на них наносится макияж!" - объяснила стилист.

Макияж поможет вам скрыть возраст (фото: freepik.com)

Не забывайте держать себя в форме и заботьтесь о осанке

Эксперт советует женщинам заботиться о своей фигуре. Конечно, вы не должны срочно худеть или набирать вес. Просто держите себя в форме. Это касается и осанки. Забудьте об опущенных плечах.

"Ничто так не говорит о старости, как округлые плечи и опущенная спина. Это заставляет вас выглядеть проигравшей жизни еще до того, как вы начали говорить. Пилатес, йога и занятия барре (или балет для взрослых) прекрасно улучшают осанку", - советует стилист .