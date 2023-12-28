Манікюр 2024 року: ці дизайни будуть у тренді та зроблять ваші ручки найкрасивішими

Багатьом жінкам цікаво, який манікюр буде модним у 2024 році. Як виявилося, у трендах знову опиниться "класика", яка підійде для будь-якого віку. Ці дизайни зроблять ваші ручки найкрасивішими.
Який манікюр варто зробити у Новому році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.
Це вже стало "класикою" - однотонне червоне покриття виглядає стильно та дуже "дорого". З ним ваші ручки матимуть певний шарм. Але не варто обирати довгі нігті. Просіть майстра, аби він зробив вам охайну форму. Ще одна умова червоних нігтів - ідеальний та "чистий" манікюр.
Звісно, ви можете сказати, що цей варіант покриття вже набрид. Але не варто одразу від нього відмовлятися. Спробуйте молочний, кремовий, ніжно-рожевий, прозорий або більш глибокий колір. Нігті з таким покриттям завжди виглядають охайно та точно додасть вам стилю.
Не дарма цей колір "подобається" символу Нового року - Зеленому Дракону. Він символізує спокій, багатство та велику внутрішню силу. Насичений та глибокий зелений прикрасить ваші ручки. А якщо ви не любите однотонне покриття - додайте трохи золота.
Не обов'язково обирати виключно чорний колір. Придивіться до насичених та темних відтінків червоного, синього та зеленого. Найбільш виграшно вони виглядають на коротких нігтях. Ці кольори вдало підходять під будь-які "луки" та завжди доречні.
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