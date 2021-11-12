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Лікар назвала продукти, які не можна їсти взимку: "справжнє зло в холодну пору року"

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П'ятниця 12 листопада 2021 11:20
Лікар назвала продукти, які не можна їсти взимку: "справжнє зло в холодну пору року" Фото: Дієтолог назвала продукти, які не можна їсти в холоди (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

З настанням холодів в нашому організмі вмикається свого роду режим енергозбереження, потрібний для того, аби зігрітися. Саме їжа стає одним із доступних джерел палива, насичення і поживних речовин. Але тут виникає ризик наїсти боки, які потім доведеться зганяти перед пляжним сезоном.

Як цього уникнути, розповіла лікар-дієтолог, пише Marieclaire.

Напівфабрикати і фаст-фуд

Вони висококалорійні, і при цьому з низькою поживною цінністю. Лікар каже, що напівфабрикати і фаст-фуд - справжнє зло в холодну пору року.

Вживаючи такі продукти, ви отримуєте "порожні" калорії і мінімум корисних речовин (вітамінів, мінералів, антиоксидантів).

Мова йде, зокрема, про чіпси, картоплю фрі, сосиски, ковбаси.

Холодні супи

Наприклад, гаспачо, окрошка. Дієтолог каже, що такі продукти пригнічують травлення.

І якщо влітку ми можемо собі їх дозволити, то взимку краще відмовитися від їжі, яка додатково буде нас охолоджувати.

Несезонні продукти

Краще вживати свіжоморожені "наші" фрукти і овочі, ніж завезені свіжі "заморські". Адже наш організм підлаштований на засвоєння продуктів, вирощених на території, де жили наші предки.

До того ж свіжоморожені продукти чудово зберігають свої вітаміни.

Солодощі

Підвищене вживання цукру знижує імунітет. Через це ми піддаємо себе більшому ризику захворювань. Тому не варто в холодну пору року зайвий раз балувати себе тістечками.

Краще - фрукти і ягоди, знову ж таки, - сезонні.

Алкоголь

Не варто забувати, що алкоголь дуже калорійний. До того ж, він уповільнює метаболізм і підсилює відчуття голоду, на тлі якого в холоди ми ризикуємо переїдати і набирати зайву вагу.

Раніше експерти також розповіли, чому петрушка може бути шкідливою, і кому не варто зловживати зеленню.

Також дієтолог назвала продукти, які здатні "виростити" целюліт на стегнах, закликавши від них відмовитися.

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дієтолог
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