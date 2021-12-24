Як зробити кислі мандаринки солодкими за 30 секунд: дуже простий спосіб

Мандарини - найпопулярніший фрукт в період Новорічних свят. На ринках України продають різні сорти - з Туреччини, Єгипту, Іспанії, Вірменії та Азербайджану. Найсолодшим сортом вважаються "клементини".

Але ризик купити кислі мандаринки в розпал сезону залишається завжди. Справитися з цим можна просто і легко. Як – читайте в матеріалі нижче.

У будь-якій країні мандарини зриваються з дерева та упаковуються для транспортування ще зеленими. По дорозі їх південних країн в Україну плоди дозрівають.

Але так відбувається не завжди й часом вони з'являються на прилавках ще не повністю дозрілими. А продавці не хочуть упускати свою вигоду і починають ними торгувати.

За зовнішнім виглядом відрізнити стиглі та не стиглі мандарини практично неможливо. Єдине, що їх відрізняє - це смак. Стиглі-соковиті та солодкі, не стиглі – кислуваті.

Спосіб перший

Дати мандаринам дозріти природним шляхом. Покладіть їх на підвіконня з сонячної сторони на 2-3 дні. Мандаринам має бути тепло. Цього часу буває достатньо, щоб вони стали солодкими.

Спосіб другий - швидкий

Що ж робити, якщо ви виявили кислоту в мандаринах перед приготуванням святкової страви або напередодні вечірки?

Є швидкий спосіб - за 30 секунд. Поставте мандарини в мікрохвильову піч на повну потужність буквально на пів хвилини. І вони стануть солодкими!

До речі, таким способом можна зробити солодкими апельсини або виноград, які трохи не дозріли.