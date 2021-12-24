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Як зробити кислі мандаринки солодкими за 30 секунд: дуже простий спосіб

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П'ятниця 24 грудня 2021 14:07
Як зробити кислі мандаринки солодкими за 30 секунд: дуже простий спосіб Фото: Як швидко зробити кислі мандарини солодкими (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Мандарини - найпопулярніший фрукт в період Новорічних свят. На ринках України продають різні сорти - з Туреччини, Єгипту, Іспанії, Вірменії та Азербайджану. Найсолодшим сортом вважаються "клементини".

Але ризик купити кислі мандаринки в розпал сезону залишається завжди. Справитися з цим можна просто і легко. Як – читайте в матеріалі нижче.

У будь-якій країні мандарини зриваються з дерева та упаковуються для транспортування ще зеленими. По дорозі їх південних країн в Україну плоди дозрівають.

Але так відбувається не завжди й часом вони з'являються на прилавках ще не повністю дозрілими. А продавці не хочуть упускати свою вигоду і починають ними торгувати.

За зовнішнім виглядом відрізнити стиглі та не стиглі мандарини практично неможливо. Єдине, що їх відрізняє - це смак. Стиглі-соковиті та солодкі, не стиглі – кислуваті.

Спосіб перший

Дати мандаринам дозріти природним шляхом. Покладіть їх на підвіконня з сонячної сторони на 2-3 дні. Мандаринам має бути тепло. Цього часу буває достатньо, щоб вони стали солодкими.

Спосіб другий - швидкий

Що ж робити, якщо ви виявили кислоту в мандаринах перед приготуванням святкової страви або напередодні вечірки?

Є швидкий спосіб - за 30 секунд. Поставте мандарини в мікрохвильову піч на повну потужність буквально на пів хвилини. І вони стануть солодкими!

До речі, таким способом можна зробити солодкими апельсини або виноград, які трохи не дозріли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки мандаринів можна з'їдати дітям без шкоди для здоров'я.

А також розповідали про те, кому категорично протипоказано їсти мандарини.

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