"Мама, я еще очень маленькая, чтобы умирать". Как живут жители Николаевской области после бомбардировок (видео)

Дом Любови и Златы почти разрушен. Их подъезд разбит вместе с лестницей. Девушки живут на пятом этаже, поэтому используют стремянку, чтобы попасть в квартиру.

Для этого опирают ее на стену дома и залезают в уцелевшее окно. Любовь говорит, что в стену их квартиры попал снаряд. Теперь там нет ни окон, ни дверей.

Маленькая Злата рассказывает, что раньше у нее была кошка. Однако животное пропало.

"Она убежала, видимо, умерла от войны или голода. Я просто не знаю, что с ней сейчас", - говорит девочка.

Мама с ребенком в течение трех месяцев жили в бомбоубежище.

"Мой ребенок понимает, что такое война, что можно умереть", - говорит ее мама.

Девятилетняя Злата одна из немногих детей, вернувшихся в село Луч Николаевской области. Там продолжает работать детский садик, правда, дистанционно. Он также стоит с разбитыми стенами, пленкой вместо стекла на окнах и сыростью от осадков внутри.

Сельская школа также повреждена и пока не работает.

В Луче повреждено почти каждое здание, а по селу нет газа и отопления. Однако в то же время местные жители не теряют надежду, верят в восстановление села и даже возвращаются домой из эвакуации.

Так поступила Валентина Васильевна. Она ждет возвращения своей семьи. Одна внучка уже приехала, другая - пока очень далеко с ребенком.

"На мир (надеемся - ред.). Чтобы наши дети не страдали и не плакали", - выражает свои надежды Валентина Васильевна.