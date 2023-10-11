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"Жалко будет ганделык". В сети появилась переписка предателей, которые навели "Искандер" на село Гроза

Среда 11 октября 2023 11:24
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"Жалко будет ганделык". В сети появилась переписка предателей, которые навели "Искандер" на село Гроза В сети появилась переписка братьев, которые навели ракету на село Гроза (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

СБУ установила личности мужчин, которые навели российскую ракету "Искандер" на село Гроза в Харьковской области. В результате обстрела погибло 55 людей, которые пришли почтить память погибшего бойца. Сейчас всплыла переписка братьев-предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт СБУ.

Что известно о предателях

Служба "по горячим следам" разоблачила в преступлении двух местных жителей села Гроза, которые во время оккупации региона перешли на сторону россиян.

Виновниками массового убийства стали 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Один из них работал "водителем конвойной группы", другой – "инспектором дорожно-патрульной службы".

&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза

Братья Мамоны навели российскую ракету на село Гроза (фото: ssu.gov.ua)

Накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в Россию, но там дистанционно формировали собственную сеть информаторов.

Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере братья выспрашивали у людей сведения о дислокации сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

Собирая данные о перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза, братья чудесно понимали, что в результате атаки обязательно погибнут их знакомые.

Поскольку оба злоумышленника скрываются на территории России, продолжаются комплексные меры по установлению их местонахождения и наказания.

Всплыла переписка предателей

В переписке разговор двух братьев, которые четко осознают, что они делают, и что может произойти после попадания ракеты в их родное село. После трагедии они волнуются лишь о том, что им теперь не будет жизни в родном селе.

&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село Гроза&quot;Жалко будет ганделык&quot;. В сети появилась переписка предателей, которые навели &quot;Искандер&quot; на село ГрозаНапомним, 5 октября, российские войска ударили по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. На тот момент там находилось около 60 человек, собравшихся на поминальный обед.

По последним данным из-за обстрела погибли 53 человека. В настоящее время ДНК-экспертизы продолжаются, 5 человек считаются пропавшими без вести. Потому количество жертв может возрасти.

Напомним, что очевидцы удара российской ракеты по селу Гроза рассказали о трагедии.

Читайте также, что российская ракета убила всю семью на поминках в селе Гроза.

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