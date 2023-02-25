Мама погибла в Мариуполе, а дочери благодарят россиян за "спасение": истории детей из "Лужников"

Напомним, что 22 февраля на митинге-концерте в поддержку войны против Украины в "Лужниках" выступил доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным Ангел. Его представили в качестве спасателя 367 детей из Мариуполя.

Журналисты узнали детей из Мариуполя, которые во время шоу в "Лужниках" благодарили российского военного за "спасение". Мать двух из них погибла при обстреле города в апреле.

Как жили эти дети до полномасштабного вторжения, рассказывает ресурс "Важные истории" .

15-летняя Аня Науменко

22 февраля Аня со сцены в "Лужниках" сказала: "Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя". Рядом с ней на сцене стояла младшая сестра Каролина. На фото видно, как она заслоняет уши от громких звуков.

10 месяцев назад мама девочек - Ольга - погибла в Мариуполе. Очевидцы утверждают, что ее убило осколками недалеко от 4-й больницы. Ее похоронили прямо на территории этого медучреждения.

Ольга Науменко с мэром Мариуполя и детьми задолго до вторжения россиян (скриншот)

10-летний Костя Ващишин

Мальчик на сцене был в черной шапке и серой куртке, стоял прямо возле военного Юрия Гагарина, обнимал его.

В блокадном Мариуполе Костя вместе со своими родителями скрывался от обстрелов в тех же местах, где и семья Науменко - сначала в ДК Строителей, а затем в администрации Левобережного района.

Родители выжили. Сейчас они находятся в Мариуполе, если верить их соцсетям. Знакомые семьи отмечают, что глава семьи после вторжения сразу снял все сбережения и кредиты с карт ПриватБанка, потому что верил, что России "пришла навсегда".

Костя с отцом. На рюкзаке у ребенка привязан русский флаг (скриншот)

6-летняя Саша Сытник

Девочка в розовой шапке и розовой курточке, которая обнимала Гагарина - дочь 29-летней Наталии Сытник из Ялты (поселок городского типа под Мариуполем).

В октябре прошлого года мама с дочерью также явилась на шоу Малахова. Там Гагарин обнимал и держал за руку Сашу, а затем усадил ее к себе на колени. Тогда женщина заявила, что 40 дней просидела в подвале больницы в Мариуполе.

Наталья Сытник и ее пятеро детей рядом с Гагариным (скриншот)

Семья Коваль

На сцену в "Лужниках" также вышли двое детей мариупольчанки Натальи Коваль. Сын был в синей куртке, а дочь в белой шапке, из-под которой виднелись косы.

Эта семья тоже приходила на шоу Малахова. Там Наталья рассказала, как они с детьми укрывались в подвале своего частного дома от обстрелов.

Семья Коваль обнимает "дядю Юру" (скриншот)