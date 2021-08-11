Українці врятували від страшних пожеж у Греції житловий будинок (фото)
Українським рятувальникам ДСНС вдалося врятувати від страшних пожеж у Греції житловий будинок, а також ряд інших об'єктів.
Про це поінформувала прес-служба ДСНС.
Зведений загін рятувальників у вівторок, 10 серпня, проводив роботи з гасіння пожеж території Північної Евії, поблизу міста Каматріадес.
В результаті вдалося локалізувати низову пожежу по кромці близько 4500 метрів, а також ліквідувати окремі осередки на площі 1,2 гектара.
Також ДСНС-никам вдалося врятувати низку об'єктів від верхової пожежі площею 900 квадратних метрів. Серед них:
- окремо розташований житловий будинок,
- 2 господарських будівлі,
- 13 вуликів,
- 23 гектари оливкового та інжирного саду.
Фото: Українські рятувальники гасять пожежі в Греції (dsns.gov.ua)
Жертвами пожеж у Греції, що палають вже кілька тижнів, стали двоє людей. Тисячі людей залишилися без будинків через вогонь, який знищує все на своєму шляху.
Нагадаємо, що на гасіння найсильніших пожеж у Греції Україна відправила загін зі ста українських рятувальників.
Раніше з'явилося моторошне відео, на якому люди рятуються вплав, спостерігаючи як вогонь пожирає їхні домівки.