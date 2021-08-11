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Українці врятували від страшних пожеж у Греції житловий будинок (фото)

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Греція, Середа 11 серпня 2021 11:19
Українці врятували від страшних пожеж у Греції житловий будинок (фото) Колаж РБК-Україна: Українці врятували від страшних пожеж у Греції житловий будинок
Автор: Світлана Мащенко

Українським рятувальникам ДСНС вдалося врятувати від страшних пожеж у Греції житловий будинок, а також ряд інших об'єктів.

Про це поінформувала прес-служба ДСНС.

Зведений загін рятувальників у вівторок, 10 серпня, проводив роботи з гасіння пожеж території Північної Евії, поблизу міста Каматріадес.

В результаті вдалося локалізувати низову пожежу по кромці близько 4500 метрів, а також ліквідувати окремі осередки на площі 1,2 гектара.

Українці врятували від страшних пожеж у Греції житловий будинок (фото)Українці врятували від страшних пожеж у Греції житловий будинок (фото)

Також ДСНС-никам вдалося врятувати низку об'єктів від верхової пожежі площею 900 квадратних метрів. Серед них:

  • окремо розташований житловий будинок,
  • 2 господарських будівлі,
  • 13 вуликів,
  • 23 гектари оливкового та інжирного саду.

Українці врятували від страшних пожеж у Греції житловий будинок (фото)Українці врятували від страшних пожеж у Греції житловий будинок (фото)

Фото: Українські рятувальники гасять пожежі в Греції (dsns.gov.ua)

Жертвами пожеж у Греції, що палають вже кілька тижнів, стали двоє людей. Тисячі людей залишилися без будинків через вогонь, який знищує все на своєму шляху.

Нагадаємо, що на гасіння найсильніших пожеж у Греції Україна відправила загін зі ста українських рятувальників.

Раніше з'явилося моторошне відео, на якому люди рятуються вплав, спостерігаючи як вогонь пожирає їхні домівки.

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