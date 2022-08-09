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Дивіться, як виглядає чоловік Інни Білоконь - "мами" Вєрки Сердючки (фото)

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Вівторок 09 серпня 2022 18:43
Дивіться, як виглядає чоловік Інни Білоконь - "мами" Вєрки Сердючки (фото) Інна Білоконь прославилася роллю "мами" Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)
Автор: Анна Шиканова

Українську актрису театру і кіно Інну Білоконь знають за роллю "мами Вєрки Сердючки" Інни Адольфівни. В один час їй навіть приписували роман з Андрієм Данилко. Однак в Інни Білоконь є сім'я - люблячий чоловік і доросла дочка.

Що відомо про рідних Інни Білоконь і як вони виглядають - читайте в матеріалі нижче.

Інна Білоконь (дівоче прізвище - Єременко) народилася в Полтаві 27 березня 1968 року. В юності Інна хотіла стати медиком і тричі намагалася вступити на медичний факультет - після 8, 10 і 11 класу. І все три рази провалилася.

З Андрієм Данилко Інна познайомилася в кінці 1980-х. Йому на той момент було 16 років, він провалився на вступі до музичного училища і пішов вчитися в торгово-кулінарне ПТУ. Інні вже був 21 рік і з майбутньою зіркою вона перетнулася на заняттях з самодіяльності.

Дружба зав'язалася практично відразу. Інна підтримувала Данилко у всіх його починаннях, була поруч, коли з'явився "Театр пародій Андрія Данилка", грала провідні ролі в його спектаклях. І ця дружба триває по сьогоднішній день.

Дивіться, як виглядає чоловік Інни Білоконь - &quot;мами&quot; Вєрки Сердючки (фото)

Фото: Андрій Данилко та Інна Білоконь (instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Роль "мами" з'явилася з мініатюр. Її придумали в колективі заради сміху. Образ був збірним - щось з дитинства, щось з фільмів, щось - від бабусь на ринку. А ще деякі риси Інни запозичила у своєї тітки з Полтави - та завжди була чимось незадоволена і часто скандалила.

Згодом роль Інни Адольфівни вийшла за межі театру і вирушила на велику сцену. Інна Білоконь стала актрисою, яку люблять і знають в Україні. І при цьому у неї немає акторської освіти.

Крім театру Андрія Данилка, вона була актрисою естрадного театру мініатюр "Компот", а з 2002 року стала зніматися в кіно - "Попелюшка", "Снігова королева", "Сорочинський ярмарок", "Пригоди Вєрки Сердючки", "Ніч у музеї", "Слуга народу -2".

Дивіться, як виглядає чоловік Інни Білоконь - &quot;мами&quot; Вєрки Сердючки (фото)

Інна Білоконь з чоловіком і донькою (instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Інна Білоконь успішна і в особистому житті. Ще в юності вона вийшла заміж за Олега Білоконя. У шлюбі народилася дочка Яна.

Дивіться, як виглядає чоловік Інни Білоконь - &quot;мами&quot; Вєрки Сердючки (фото)

Олег Білоконь і дочка Яна (instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Інна разом з чоловіком живе в особняку в Полтаві. У них є власний бізнес - розводять породистих собак.

Дочка Яна закінчила місцевий комерційний технікум і поїхала вчитися до Польщі.

Інна часто публікує фотографії з чоловіком зі спільних поїздок на природу або з відпочинку.

Дивіться, як виглядає чоловік Інни Білоконь - &quot;мами&quot; Вєрки Сердючки (фото)Дивіться, як виглядає чоловік Інни Білоконь - &quot;мами&quot; Вєрки Сердючки (фото)Дивіться, як виглядає чоловік Інни Білоконь - &quot;мами&quot; Вєрки Сердючки (фото)Інна Білоконь з чоловіком Олегом (instagram.com/belokoninnaviktorovna)

До речі, раніше ми писали про те, що Андрій Данилко зізнався, чому у нього немає сім'ї.

А ще розповідали про те, що на фото потрапили поцілунки Андрія Данилка та Інни Білоконь.

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