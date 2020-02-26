Данилко розповів про романтичні стосунки з "мамою" Сердючки

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки та Інна Білоконь (фото: instagram.com/v_serduchka)

Андрій Данилко відверто розповів про стосунки з актрисою Інною Білоконь - "мамою" Вєрки Сердючки

Андрій Данилко шокував шанувальників визнанням про роман з актрисою Інною Білоконь, яка грала маму Вєрки Сердючки. Про це артист розповів в інтерв'ю програмі "Слава+", яке вийшло на "Люкс ФМ".

В рубриці "Збреши Славі", де потрібно було збрехати, на питання про те, чи були у Андрія відносини з Білоконь, він відповів "ні". Це означало, що роман все-таки був, хоча Данилко і актриса завжди не коментували свої відносини і своє особисте життя в ЗМІ не обговорювали.

До речі, Інна Білоконь завжди брала участь в номерах Данилко, а також їздила з ним у турне, а також на Євробачення.

Зараз Данилко згадав, як перший раз познайомився з Інною і описав свої враження.

"Наша зустріч — це була повна антипатія. Я думав: "Боже, шо це?" і також думала вона. Вона була красунею, а я був красень, як Селена Гомес і Джастін Бібер. У неї була спідниця-Тетянка, турецький светр ... І я теж був красень, спеціально одягав більше куртку, щоб здаватися більше. Тому що без неї я був худий, реально швабра", — розповів артист.

Зараз, за словами Данилка, між ним і "мамою" Сердючки дружні відносини.

Андрій Данилко розповів про особисте життя (YouTube)

Як ми раніше писали, Данилко розповів, як ставиться до виступів у Росії, а також до тих українським зіркам, які віддають перевагу РФ.