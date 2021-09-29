У горе-матері в Кропивницькому забрали доньку: дитині всього рік

"Ми вилучили дитину від матері. Далі будемо з'ясовувати, чи є батько. Інформація про те, що дитина перебуває в незадовільних умовах надійшла в управління телефоном від невідомої особи. У сім'ї зловживають алкогольними напоями і живуть в антисанітарних умовах, відсутні продукти" - розповіла начальник управління з питань захисту дітей Тетяни Тимоховська.

Дитину доставили в дитячу обласну лікарню, там вона зараз і знаходиться. За словами медиків, дівчинка в задовільному стані. Лікарі сказали, що вона в принципі здорова.

Подальшу долю дитини вирішуватимуть в Управлінні з питань захисту дітей.

Зазначимо, що такі мами не рідкість в Україні. Останнім часом все частіше в ЗМІ повідомляють про таких жінок, яким просто наплювати на життя своїх власних дітей.