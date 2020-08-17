Заряджав на боротьбу: Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України

Кузьма Скрябін отримав звання Героя України (посмертно) у свій день народження (фото: facebook.com/skryabinofficial)

У кожного українця є гарний спогад, пов’язаний з піснями Андрія Кузьменка

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у 2015 році знаменитому музиканту Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну).

Про таке рішення президент України повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину", - написав Зеленський.

Він також нагадав, що з початком російської агресії на Донбасі лідер гурту "Скрябін" регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам.

"Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя - ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом - заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - зауважив гарант.

Зеленський написав, що у кожного українця є гарний спогад, пов’язаний з піснями Кузьми.

"Він залишив слід у серці кожного. Він вчив нас не забувати й дзвонити справжнім друзям зі старих фотографій. Приїжджати до мами, щоб посидіти на кухні не одну годину. І, звісно, він вчив нас не стидатися своєї землі, бо кожен - сам собі країна. Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо", - додав президент.

"Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей", - резюмував Зеленський.

Пісні Кузьми, які будуть завжди з нами

Андрій Кузьменко народився в місті Самбір Львівської області 17 серпня 1968 року. Його мама була вчителем музики, а тато інженером. Вже з дитинства Кузьма вирішив, що зв'яже життя з творчістю. Він закінчив музичну школу по класу фортепіано і навіть створив свою панк-групу, яка виступала на шкільних дискотеках.

Група з'явилася в далекому 89-му і з тих самих пір Андрій був єдиним постійним учасником. Пісні Кузьми ніби просякнуті духом патріотизму і є припущення, що саме спроби кинути виклик суспільству зіграли зі співаком злий жарт.

Колеги Андрія Кузьменка стверджують, що він був дуже хорошим і уважним водієм. А журналісти свого часу знайшли таємничого свідка аварії, який стверджує, що аварію підлаштували, хоча його показань в матеріалах справи немає.

Сам собі країна

Скрябін - Сам собі країна

Шампанські очі

Скрябін - Шампанські очі

Старі фотографії

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Місця щасливих людей

Скрябін - Місця щасливих людей

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