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На вечері Каті Осадчої народила глядачка: у малюка були інші плани

STYLERЖиття    02.12.2019 - 21:33
На вечері Каті Осадчої народила глядачка: у малюка були інші плани
Глядачка народила дитину на шоу з Катериною Осадчою (Фото: Прес-служба)

Катерина Осадча знайшла жінку, в якої почалися пологи під час шоу

Молода глядачка Тетяна, яка була на 8-му місяці вагітності приїхала на зйомки святкового концерту "Вечір прем'єр Катериною Осадчою", та раптово відчула перейми і наближення пологів. Тетяна приїхала на концерт з Глухова, а квиток їй подарувала подруга. Вона хотіла трохи розважитися перед виходом у декрет, але у її майбутнього малюка були зовсім інші плани.

На вечері Каті Осадчої народила глядачка: у малюка були інші плани

Катерина Осадча з новонародженою

Тетяна встигла оглянути майже всю програму і в фіналі шоу від творців "Світського життя", якраз під час виступу Вєрки Сердючки з прем'єрою пісні Make It Rain Champagne, вона відчула, що малюк вирішив з'явитися на світ раніше терміну. У Тетяни народилась дівчинка, яку вона вирішила назвати на честь улюбленої телеведучої – Катериною.

"Дівчинка поспішила народитися раніше, вирішивши, що їй вже треба танцювати і співати. Дякую, Катерина, за те, що у нас тепер є своя", - сказала молода мама.

Катерина Осадча відвідала породіллю під час виписки і розповіла, що Тетяну потім шукали всією командою по Києву.

"Ось так буває. Наші адміністратори викликали лікарів, проводжали маму в карету швидкої допомоги, а потім шукали маму з немовлям по всіх пологових будинках", - розповіла телеведуча.

На вечері Каті Осадчої народила глядачка: у малюка були інші плани

Катерина Осадча розшукала глядачку і привітала з народженням дочки

Вона привітала Тетяну з народженням дочки і навіть потримала маля на руках, зазначивши, що дівчинка буде дуже цілеспрямованою, так як всі Катерини наполегливі.

На шоу Катерини Осадчої жінка народила доньку

Шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" за участю популярних українських зірок можна буде побачити на телеканалі "1+1" 25 грудня.

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