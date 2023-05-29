Малышка почти 5 суток провела в лесу и чудом выжила: детали исчезновения и спасения 2-летней Виолетты

Виолетта Мужечук из Харьковской области более 4 суток находилась в лесу без пищи и воды, пока ее поисками занимались тысячи людей. История 2-летней девочки поразила даже опытных полицейских и волонтеров - на 5 сутки девочку нашли живой в лесу.

Детали о храброй малышке, о том, как она сейчас себя чувствует, рассказали в ТСН.

Как пропала Виолетта

Девочка играла во дворе своего дома 23 мая. Компанию ей составил братик-близнец. Домой вернулся только мальчик, а Виолетта ушла со двора в неизвестном направлении.

Родители сразу же обратились в полицию и девочку немедленно начали искать. Были привлечены водолазы, кинологи, волонтеры, сотрудники полиции, спасатели, соседи и родные.

Но Виолетта словно испарилась. Поиски затруднял и ландшафт - в радиусе 6 км от ее дома находится болото, лес, водоемы, густой кустарник и заброшенные дома. Обнаружить 2-летнюю малышку было очень сложно.

Более 400 человек в течение 4 суток прочесывали всю округу. На третьи сутки начали опасаться, что девочка уже лежит без сознания и найти ее будет еще сложнее - она могла прилечь в яме, в траву или под кустом, а это еще больше усложняет поиски.

Все, что удалось найти - следы Виолетты в лесу. Радиус поисков расширился, хотя волонтеры уверены - там такие кустарники, что маленький ребенок самостоятельно не смог бы пройти.

Мама малышки была уверена, что дочку украли. Село Скрипаи находится в отдалении, машин там мало и именно в день исчезновения Виолетты там видели машину. Мама растит сейчас 4 детей самостоятельно, муж защищает Украину на войне. Как только он узнал об исчезновении дочки, вернулся домой и присоединился к поискам.

Поиски Виолетты продолжались почти 5 суток (фото: facebook.com/police.kharkov)

Просто сидела под кустиком

На пятые сутки, когда уже многие потеряли надежду найти девочку живой и лес прочесали три раза, Виолетту нашли.

"Она сидела под деревцом, возможно, если бы она не застонала в этот момент, мы бы и не заметили такой маленький клубочек, сидевший в кустах. Это великое чудо, что дикие животные ее не тронули. Когда мы прочесывали этот лес, нас просто заедали насекомые. И мы думали, как она выживет при таких насекомых", - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУ нацполиции Харьковской области Роман Иващенко.

Волонтеры и поисковики, а их на тот момент было уже более тысячи человек, вернулись на то место, где видели следы маленьких ножек в лесу.

"Таких эмоций, наверное, в жизни никто еще из нас не получал. Это было… как мы увидели ее и увидели живую. Мурашки по коже - это самое малое, что я могу сказать. Мурашки и слезы. Как только мы взяли ее на руки, поднесли водичку и она: "водю, водю". Вот сказала "водю" и мы, ну, просто", - на эмоциях рассказал полицейский.

Виолетта выжила просто чудом (фото: facebook.com/police.kharkov)

Девочка была вся в царапинах и грязи и ее сразу же доставили в больницу. Туда же примчались родители. Медики отмечают, что ее лихорадило, но показатели были не очень высокие.

"Реагировала плачем на осмотр. Шла к маме только. На вопросы мамы отвечала", - добавляют врачи.

Они констатировали, что у Виолетты было сильное обезвоживание и состояние психологического стресса. В первые дни она никак не могла напиться воды. А когда утолила наконец жажду, начала есть.

За несколько дней она уже набрала 600 г веса и ее состояние начало улучшаться. Анализы стали лучше, она более общительная и не боится медперсонал. Пока некоторое беспокойство у врачей вызывает ее психологическое состояние.

Ребенок выжил чудом

И врачи, и правоохранители считают, что Виолетта выжила просто чудом. Как она провела более 4 суток в лесу и осталось целой и невредимой - просто загадка. Тем более, что добыть себе пищу или воду девочка самостоятельно не могла.

"Эта история, видимо, войдет в историю, потому что на моей практике и на практике моих коллег, с которыми мы общались, еще ни разу 5 суток не искали мы ребенка и не находили его живым", - говорит полицейский.

Виолетта с мамой побудут в больнице пока организм малышки полностью не восстановится. На это уйдет еще несколько дней. Потом с девочкой начнут работать психологи.