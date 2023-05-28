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Сезон открытых окон. Полицейские напомнили, как уберечь ребенка от опасности

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Киев, Воскресенье 28 мая 2023 03:15
Сезон открытых окон. Полицейские напомнили, как уберечь ребенка от опасности Фото: полицейские дали советы, как защитить ребенка от падения из окна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Приближается летнее время, а с ним и сезон открытых окон. В связи с чем правоохранители напомнили родителям о важных правилах, которые помогут уберечь ребенка от опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Позаботьтесь о безопасности ребенка. Напоминаем: москитная сетка не защищает! Предотвратите доступ к окну и никогда не оставляйте малышей без присмотра", - призвали в сообщении.

Что нужно знать родителям

Правоохранители призывают взрослых соблюдать простые правила и рекомендации, чтобы защитить детей, а именно:

  • не оставляйте малышей без присмотра,
  • помните: москитная сетка не защищает,
  • установите блокираторы и/или решетки,
  • исключите доступ ребенка к окну,
  • не играйте вместе с малышом у окна и не поощряйте его интерес.

Сезон открытых окон. Полицейские напомнили, как уберечь ребенка от опасности

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве из окна многоэтажного дома выпал полуторагодовалый мальчик. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Также мы писали о том, как в Днепре пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа и осталась в живых.

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